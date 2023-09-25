«Омония»
Эта команда вполне прилично стартовала в чемпионате. «Омония» находится на 3 месте в таблице, набрав 8 очков в 4 матчах.
Отставание от лидера измеряется двумя очками. Причем этот гандикап команда может погасить уже по итогам отчетного тура.
В предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Омония» на выезде подписала мировое соглашение с АЕЛом (0:0).
А вот до того «Омония» переиграла АПОЭЛ (2:1). Правда, ничья со скромной «Кармиотиссой» (3:3) в планы явно не входила.
«Омония» наверняка постарается одолеть лидера чемпионата. Дома команда выглядит весьма впечатляюще.
«Арис» Лимассол
Эта команда стартовала в чемпионате практически идеально. «Арис» Лимассол на данный момент находится на 1 месте в турнирной таблице.
Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 4 матчах «Арис» Лимассол пропустил всего лишь дважды.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арис» Лимассол в рамках Лиги Европы уступил пражской «Спарте» (2:3).
Наверняка постарается открыть счет своим голам в чемпионате россиянин Александр Кокорин. В Лиге Европы 32-летний форвард уже отличился забитым мячом.
Гости явно настроены добыть три очка. Чемпион Кипра по игре выглядит сильнее остальных, да состав команды по кипрским меркам выглядит впечатляюще.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ариса» Лимассол предлагают — 2.37.
На викторию «Омонии» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.40.
Наш прогноз — Победа «Ариса» Лимассол. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.