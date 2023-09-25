«Омония» сыграет на своем поле с «Арисом» Лимассол в рамках 5-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 19:00 мск. «Омония» — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Омония»

Эта команда вполне прилично стартовала в чемпионате. «Омония» находится на 3 месте в таблице, набрав 8 очков в 4 матчах.

Отставание от лидера измеряется двумя очками. Причем этот гандикап команда может погасить уже по итогам отчетного тура.

В предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Омония» на выезде подписала мировое соглашение с АЕЛом (0:0).

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А вот до того «Омония» переиграла АПОЭЛ (2:1). Правда, ничья со скромной «Кармиотиссой» (3:3) в планы явно не входила.

«Омония» наверняка постарается одолеть лидера чемпионата. Дома команда выглядит весьма впечатляюще.

«Арис» Лимассол

Эта команда стартовала в чемпионате практически идеально. «Арис» Лимассол на данный момент находится на 1 месте в турнирной таблице.

Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 4 матчах «Арис» Лимассол пропустил всего лишь дважды.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арис» Лимассол в рамках Лиги Европы уступил пражской «Спарте» (2:3).

Наверняка постарается открыть счет своим голам в чемпионате россиянин Александр Кокорин. В Лиге Европы 32-летний форвард уже отличился забитым мячом.

Гости явно настроены добыть три очка. Чемпион Кипра по игре выглядит сильнее остальных, да состав команды по кипрским меркам выглядит впечатляюще.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ариса» Лимассол предлагают — 2.37.

На викторию «Омонии» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.40.

Команда Кокорина прекрасно атакует , к тому же мотивирована упрочить свое лидерство в чемпионате.

Наш прогноз — Победа «Ариса» Лимассол. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.