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    Команда Кокорина добудет три очка

    «Омония» — «Арис» Лимассол. Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 25 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Кипра Прогнозы на Омония Прогнозы на Арис Прогнозы на Александр Кокорин
    Прогноз и ставки на «Омония» — «Арис» Лимассол
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    «Арис» Лимассол
    «Омония» сыграет на своем поле с «Арисом» Лимассол в рамках 5-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 19:00 мск. «Омония» — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Омония»

    Эта команда вполне прилично стартовала в чемпионате. «Омония» находится на 3 месте в таблице, набрав 8 очков в 4 матчах.

    Отставание от лидера измеряется двумя очками. Причем этот гандикап команда может погасить уже по итогам отчетного тура.

    В предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Омония» на выезде подписала мировое соглашение с АЕЛом (0:0).

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    А вот до того «Омония» переиграла АПОЭЛ (2:1). Правда, ничья со скромной «Кармиотиссой» (3:3) в планы явно не входила.

    «Омония» наверняка постарается одолеть лидера чемпионата. Дома команда выглядит весьма впечатляюще.

    «Арис» Лимассол

    Эта команда стартовала в чемпионате практически идеально. «Арис» Лимассол на данный момент находится на 1 месте в турнирной таблице.

    Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 4 матчах «Арис» Лимассол пропустил всего лишь дважды.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арис» Лимассол в рамках Лиги Европы уступил пражской «Спарте» (2:3).

    Наверняка постарается открыть счет своим голам в чемпионате россиянин Александр Кокорин. В Лиге Европы 32-летний форвард уже отличился забитым мячом.

    Гости явно настроены добыть три очка. Чемпион Кипра по игре выглядит сильнее остальных, да состав команды по кипрским меркам выглядит впечатляюще.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ариса» Лимассол предлагают — 2.37.

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    На викторию «Омонии» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.40.

    Команда Кокорина прекрасно атакует, к тому же мотивирована упрочить свое лидерство в чемпионате.

    Наш прогноз — Победа «Ариса» Лимассол. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.

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    «Омония» — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. Команда Кокорина добудет три очка
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