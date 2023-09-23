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    Выберется ли «Эвертон» из зоны вылета?

    «Брентфорд» — «Эвертон». Ставка (к. 1.82) и прогноз на чемпионат Англии 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Эвертон»
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    «Эвертон» занимает 18-е место
    «Брентфорд» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:30 мск. «Брентфорд» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Сентября 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 19:30 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    «Брентфорд»

    Команда выдала очень неплохой старт сезона, после 5-ти туров занимает 11-е место в таблице АПЛ. «Брентфорд» набрал 6 очков и, кажется, не собирается останавливаться.

    Интересно, что только в прошлом матче АПЛ «Пчелы» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне. Обидчиком клуба на выезде стал «Ньюкасл».

    Коэффициенты матча Брентфорд — Эвертон

    1X2Новым игрокам
  • 1.803.804.60Бонус$9500
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    У команды есть форвард, который может решить исход поединков. 24-летний Брайан Мбеумо забил четыре гола в пяти встречах АПЛ.

    Все прогнозы на АПЛ

    В четырех последних играх коллектив одержал только одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что его форма оставляет желать лучшего.

    «Эвертон»

    «Эвертон» в прошлом сезоне с большими трудностями отстоял свое место в Премьер-лиге, финишировав на 17 месте, опередив зону вылета всего на два очка.

    В новом первенстве «Ирискам» наверняка также предстоит вести борьбу за выживание в элите, ведь за первые пять туров они смогли разжиться только одним баллом и идут в зоне вылета.

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    • И этот пункт «Эвертон» заработал только в позапрошлом туре, поделив очки на выезде с «Шеффилд Юнайтед» 2:2. В остальных матчах он уступил.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех поражениях и одной ничьей, поэтому гостям будет сложно выстоять в Лондоне.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех «Эвертона» оценивается в 4,47, ничья — в 3,80.

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    В шести из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

    Еще один вариант ставки — «Брентфорд» выиграет за 1,81, ведь гости проиграли четыре из шести последних матчей.

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    «Брентфорд» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Эвертон» из зоны вылета?
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