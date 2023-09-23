«Брентфорд» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:30 мск. «Брентфорд» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

Команда выдала очень неплохой старт сезона, после 5-ти туров занимает 11-е место в таблице АПЛ. «Брентфорд» набрал 6 очков и, кажется, не собирается останавливаться.

Интересно, что только в прошлом матче АПЛ «Пчелы» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне. Обидчиком клуба на выезде стал «Ньюкасл».

Коэффициенты матча Брентфорд — Эвертон 1X2Новым игрокам 1.803.804.60Бонус$9500

У команды есть форвард, который может решить исход поединков. 24-летний Брайан Мбеумо забил четыре гола в пяти встречах АПЛ.

Все прогнозы на АПЛ

В четырех последних играх коллектив одержал только одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что его форма оставляет желать лучшего.

«Эвертон»

«Эвертон» в прошлом сезоне с большими трудностями отстоял свое место в Премьер-лиге, финишировав на 17 месте, опередив зону вылета всего на два очка.

В новом первенстве «Ирискам» наверняка также предстоит вести борьбу за выживание в элите, ведь за первые пять туров они смогли разжиться только одним баллом и идут в зоне вылета.

И этот пункт «Эвертон» заработал только в позапрошлом туре, поделив очки на выезде с «Шеффилд Юнайтед» 2:2. В остальных матчах он уступил.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех поражениях и одной ничьей, поэтому гостям будет сложно выстоять в Лондоне.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех «Эвертона» оценивается в 4,47, ничья — в 3,80.

В шести из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

Еще один вариант ставки — «Брентфорд» выиграет за 1,81, ведь гости проиграли четыре из шести последних матчей.