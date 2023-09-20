ЦСКА
Армейцы пока никак не могут найти свою игру. В трех поединках группового этапа Кубка команда набрала всего лишь 5 очков.
Зато оборона команды выглядит монолитно. В Кубке армейцы пропустили всего два мяча, забив при этом 6.
Коэффициенты матча ЦСКА — Сочи
В минувшем туре чемпионата России ЦСКА добыл один пункт. Дома команде не удалось одолеть «Крылья Советов» (2:2).
До того ЦСКА не дал себя обыграть «Зениту» (1:1). Да и вообще, победы команде Владимира Федотова даются крайне натужно.
Хозяева явно намерены добиться долгожданной победы. Да и состав у армейцев по именам выглядит вполне прилично.
«Сочи»
Эта команда явно планирует пробиться в следующий раунд Кубка. Сочинцы пока находятся на 3 месте с 4 очками в активе.
«Сочи» в трех матчах пропустили 3 мяча. Причем атака команды не балует высокой результативностью: 3 точных удара.
Минувший тур РПЛ вышел для команды неудачным. «Сочи» на выезде минимально уступили «Спартаку».
А вот до того южане провалились. Команда Дмитрия Хохлова пропустила три безответных мяча от «Оренбурга».
В этом матче гости намереваются разжиться очками. Вот только южане не забивают уже на протяжении четырех последних матчей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.66.
На викторию «Сочи» дают — 4.80, ничья оценена — в 4.10.
Москвичи выглядят сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа ЦСКА в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.