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    ЦСКА быстро вскроет оборону южан

    ЦСКА — «Сочи». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Кубок России, 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Сочи»
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    Антон Заболотный
    ЦСКА сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 15:00 мск. ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 20 Сентября 2023 года
    ЦСКА
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    ЦСКА

    Армейцы пока никак не могут найти свою игру. В трех поединках группового этапа Кубка команда набрала всего лишь 5 очков.

    Зато оборона команды выглядит монолитно. В Кубке армейцы пропустили всего два мяча, забив при этом 6.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Сочи

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    В минувшем туре чемпионата России ЦСКА добыл один пункт. Дома команде не удалось одолеть «Крылья Советов» (2:2).

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    До того ЦСКА не дал себя обыграть «Зениту» (1:1). Да и вообще, победы команде Владимира Федотова даются крайне натужно.

    Хозяева явно намерены добиться долгожданной победы. Да и состав у армейцев по именам выглядит вполне прилично.

    «Сочи»

    Эта команда явно планирует пробиться в следующий раунд Кубка. Сочинцы пока находятся на 3 месте с 4 очками в активе.

    «Сочи» в трех матчах пропустили 3 мяча. Причем атака команды не балует высокой результативностью: 3 точных удара.

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    • Минувший тур РПЛ вышел для команды неудачным. «Сочи» на выезде минимально уступили «Спартаку».

    А вот до того южане провалились. Команда Дмитрия Хохлова пропустила три безответных мяча от «Оренбурга».

    В этом матче гости намереваются разжиться очками. Вот только южане не забивают уже на протяжении четырех последних матчей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.66.

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    На викторию «Сочи» дают — 4.80, ничья оценена — в 4.10.

    Москвичи выглядят сильнее соперника, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа ЦСКА в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. ЦСКА быстро вскроет оборону южан
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