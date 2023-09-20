ЦСКА сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 15:00 мск. ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Армейцы пока никак не могут найти свою игру. В трех поединках группового этапа Кубка команда набрала всего лишь 5 очков.

Зато оборона команды выглядит монолитно. В Кубке армейцы пропустили всего два мяча, забив при этом 6.

Коэффициенты матча ЦСКА — Сочи 1X2Новым игрокам 1.753.904.80Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата России ЦСКА добыл один пункт. Дома команде не удалось одолеть «Крылья Советов» (2:2).

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До того ЦСКА не дал себя обыграть «Зениту» (1:1). Да и вообще, победы команде Владимира Федотова даются крайне натужно.

Хозяева явно намерены добиться долгожданной победы. Да и состав у армейцев по именам выглядит вполне прилично.

«Сочи»

Эта команда явно планирует пробиться в следующий раунд Кубка. Сочинцы пока находятся на 3 месте с 4 очками в активе.

«Сочи» в трех матчах пропустили 3 мяча. Причем атака команды не балует высокой результативностью: 3 точных удара.

Минувший тур РПЛ вышел для команды неудачным. «Сочи» на выезде минимально уступили «Спартаку».

А вот до того южане провалились. Команда Дмитрия Хохлова пропустила три безответных мяча от «Оренбурга».

В этом матче гости намереваются разжиться очками. Вот только южане не забивают уже на протяжении четырех последних матчей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.66.

На викторию «Сочи» дают — 4.80, ничья оценена — в 4.10.

Москвичи выглядят сильнее соперника, и явно начнут встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа ЦСКА в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.