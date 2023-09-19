«Лацио» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лацио» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Римляне в Серии А стартовали крайне неудачно. В 4 турах своего чемпионата «Лацио» добыл всего лишь три зачетных пункта.

В 4 матчах игроки римского клуба забили всего 4 мяча. А вот в свои ворота пропущено уже 7 мячей.

Коэффициенты матча Лацио — Атлетико 1X2Новым игрокам 2.953.352.55Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Лацио» по всем статьям уступил «Ювентусу» (1:3).

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Зато в кадровом плане у итальянцев полнейший штиль. Все основные игроки в строю и готовы к старту Лиги чемпионов.

«Лацио» наверняка будет активно атаковать. Быть может, вновь выстрелит опытнейший форвард Чиро Иммобиле.

«Атлетико»

Мадридцам не удался старт в Примере. Нынешнее 7 место в таблице с 7 очками в активе явно не соответствует клубным амбициям.

В 4 матчах чемпионата игроки команды забили 10 мячей. Причем три из них в активе форварда Альваро Мораты.

В своем последнем поединке команда провалилась. «Атлетико» с разгромным счетом уступила «Валенсии» (0:3).

Вот только кадровых проблем у Диего Симеоне масса. Точно не сыграют Мемфис Депай, Родриго Де Паул и Коке.

Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Вот только последняя неудача в чемпионате явно ударила по самолюбию «матрасников».

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 2.55.

На викторию «Лацио» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.54.

Мадридцы имеют серьезные кадровые проблемы , которыми сполна может воспользоваться оппонент.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Лацио» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.85. Еще вариант для ставки — Фора «Лацио» -2.5 за 14.00. Для остальных — более умеренный прогноз.