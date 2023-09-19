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    Уверенная виктория римлян?

    «Лацио» — «Атлетико». Дерзкая ставка за 5.85 на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

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    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лацио» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 19 Сентября 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Лацио»

    Римляне в Серии А стартовали крайне неудачно. В 4 турах своего чемпионата «Лацио» добыл всего лишь три зачетных пункта.

    В 4 матчах игроки римского клуба забили всего 4 мяча. А вот в свои ворота пропущено уже 7 мячей.

    Коэффициенты матча Лацио — Атлетико

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  • 2.953.352.55Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Лацио» по всем статьям уступил «Ювентусу» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Зато в кадровом плане у итальянцев полнейший штиль. Все основные игроки в строю и готовы к старту Лиги чемпионов.

    «Лацио» наверняка будет активно атаковать. Быть может, вновь выстрелит опытнейший форвард Чиро Иммобиле.

    «Атлетико»

    Мадридцам не удался старт в Примере. Нынешнее 7 место в таблице с 7 очками в активе явно не соответствует клубным амбициям.

    В 4 матчах чемпионата игроки команды забили 10 мячей. Причем три из них в активе форварда Альваро Мораты.

  • Примера. «Атлетико» разгромлен «Валенсией», «Барселона» всухую обыграла «Бетис», «Реал» одолел «Реал Сосьедад»
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    • В своем последнем поединке команда провалилась. «Атлетико» с разгромным счетом уступила «Валенсии» (0:3).

    Вот только кадровых проблем у Диего Симеоне масса. Точно не сыграют Мемфис Депай, Родриго Де Паул и Коке.

    Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Вот только последняя неудача в чемпионате явно ударила по самолюбию «матрасников».

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Лацио» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.54.

    Мадридцы имеют серьезные кадровые проблемы, которыми сполна может воспользоваться оппонент.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Лацио» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.85. Еще вариант для ставки — Фора «Лацио» -2.5 за 14.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Лацио» — «Атлетико»: прогноз, ставка (5.85), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория римлян?
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