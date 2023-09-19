19 сентября в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Лацио» и «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Лацио» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» не так часто играет в Лиге чемпионов. В последние годы команда чаще выступала в Лиге Европы. Теперь подопечные Маурицио Сарри постараются проявить себя в главном еврокубковом турнире.

Римляне не лучшим образом начали сезон в Серии А. В четырех матчах клуб одержал лишь одну победу. Стоит отметить, что «Лацио» обыграл «Наполи» — действующего чемпиона страны.

Коэффициенты матча Лацио — Атлетико 1X2Новым игрокам 2.953.352.55Бонус$9500

Три очка в четырех матчах — не лучший показатель. Ранее в Серии А столичный коллектив уступил «Лечче» (1:2), «Дженоа» (0:1) и «Ювентусу» (1:3).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Лацио» хочет реабилитироваться за последние неудачи. В домашней встрече хозяева будут нацелены на победу. Хотя игра с «Атлетико» ожидается крайне непростой. У римлян хватает проблем.

«Атлетико»

В минувшем сезоне «матрасники» вели с «Реалом» борьбу за второе место в Примере. Но удача в итоге улыбнулась «сливочным». «Атлетико» ограничился лишь бронзой.

В новом розыгрыше Ла Лиги подопечные Диего Симеоне смотрятся довольно уверенно. Клуб исправно набирает очки. В четырех играх были добыты 7 баллов.

В чемпионате Испании «Атлетико» победил «Гранаду» (3:1) и «Райо Вальекано» (7:0), сыграл вничью с «Бетисом» (0:0), а также уступил «Валенсии» (0:3). В ближайшем матче Лиги чемпионов команда намерена исправиться за неудачу во встрече с «летучими мышами».

У «Лацио» кризис. Гости сейчас по составу превосходят итальянский клуб. У римлян слишком короткая скамейка запасных. Усиливать игру некем. У «Атлетико» высокие шансы добиться успеха.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Атлетико» можно поставить за 2.48. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.89. Ничья оценена — в 3.31.

Испанский клуб набрал форму. «Матрасники» будут атаковать и постараются воспользоваться проблемами в обороне римской команды.

Стоит сделать ставку на победу «Атлетико» с коэффициентом 2.48.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.97.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Лацио» — «Атлетико» за 5.85.