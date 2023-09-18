«Гранада» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 22:00 мск. «Гранада» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Эта команда бледновато стартовала в чемпионате. «Гранада» в четырех первых турах добыла всего лишь три очка.

Причем оборона команды напоминает проходной двор. В 4 матчах она дала результативный сбой 12 раз.

В предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. В перестрелке с «Реал Сосьедадом» удача улыбнулась сопернику (3:5).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

А вот до того «Гранада» добыла свою пока единственную викторию. Команда дома переиграла «Мальорку» (3:2).

«Гранада» наверняка постарается улучшить свое турнирное положение. Вот только проблемы в обороне никуда не делись…

«Жирона»

Эта команда прогрессирует семимильными шагами. «Жирона» сейчас взгромоздилась на высокое 2 место в таблице.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В четырех матчах пропущено всего два мяча.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Жирона» с минимальным счетом переиграла «Лас-Пальмас».

«Жирона» сейчас находится в прекрасных кондициях. Три победы кряду в рамках Примеры явно говорят о подъеме.

И уж точно «Жирона» постарается разжиться очками. Забивать в составе команды точно есть кому, да и надежная оборона станет отличным помощником.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.58.

На викторию «Гранады» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.56.

«Жирона» проводит блестящий турнирный отрезок , тогда как у хозяев явные проблемы в обороне.

Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.