«Гранада»
Эта команда бледновато стартовала в чемпионате. «Гранада» в четырех первых турах добыла всего лишь три очка.
Причем оборона команды напоминает проходной двор. В 4 матчах она дала результативный сбой 12 раз.
В предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. В перестрелке с «Реал Сосьедадом» удача улыбнулась сопернику (3:5).
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А вот до того «Гранада» добыла свою пока единственную викторию. Команда дома переиграла «Мальорку» (3:2).
«Гранада» наверняка постарается улучшить свое турнирное положение. Вот только проблемы в обороне никуда не делись…
«Жирона»
Эта команда прогрессирует семимильными шагами. «Жирона» сейчас взгромоздилась на высокое 2 место в таблице.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В четырех матчах пропущено всего два мяча.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Жирона» с минимальным счетом переиграла «Лас-Пальмас».
«Жирона» сейчас находится в прекрасных кондициях. Три победы кряду в рамках Примеры явно говорят о подъеме.
И уж точно «Жирона» постарается разжиться очками. Забивать в составе команды точно есть кому, да и надежная оборона станет отличным помощником.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.58.
На викторию «Гранады» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.56.
«Жирона»
Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.