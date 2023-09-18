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    Продолжит ли «Жирона» побеждать?

    «Гранада» — «Жирона». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Примера, 18 сентября 2023 года

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    Кристиан Стуани
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 22:00 мск. «Гранада» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Сентября 2023 года
    Гранада
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    •  Гранада 22:00 Жирона Жирона
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    «Гранада»

    Эта команда бледновато стартовала в чемпионате. «Гранада» в четырех первых турах добыла всего лишь три очка.

    Причем оборона команды напоминает проходной двор. В 4 матчах она дала результативный сбой 12 раз.

    В предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. В перестрелке с «Реал Сосьедадом» удача улыбнулась сопернику (3:5).

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    А вот до того «Гранада» добыла свою пока единственную викторию. Команда дома переиграла «Мальорку» (3:2).

    «Гранада» наверняка постарается улучшить свое турнирное положение. Вот только проблемы в обороне никуда не делись…

    «Жирона»

    Эта команда прогрессирует семимильными шагами. «Жирона» сейчас взгромоздилась на высокое 2 место в таблице.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В четырех матчах пропущено всего два мяча.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Жирона» с минимальным счетом переиграла «Лас-Пальмас».

    «Жирона» сейчас находится в прекрасных кондициях. Три победы кряду в рамках Примеры явно говорят о подъеме.

    И уж точно «Жирона» постарается разжиться очками. Забивать в составе команды точно есть кому, да и надежная оборона станет отличным помощником.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.58.

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    На викторию «Гранады» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.56.

    «Жирона» проводит блестящий турнирный отрезок, тогда как у хозяев явные проблемы в обороне.

    Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Гранада» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Жирона» побеждать?
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