«Ренн»
Эта команда относительно успешно стартовала в чемпионате. «Ренн» в четырех первых турах добыл шесть зачетных пунктов.
На текущий момент бретонцы находятся на 7 месте в турнирной таблице Лиги 1. Зато атака выглядит неплохо: 8 голов в 4 матчах.
Коэффициенты матча Ренн — Лилль
В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Ренн» на выезде расписал сухую мировую с «Брестом».
А вот до того бретонцы в родных стенах не сумели переиграть «Гавр» (2:2). Зато «Ренн» еще ни разу не проиграл в чемпионате.
«Ренн» наверняка постарается подняться в группу лидеров. Да и мотивация обыграть «догов» впервые за 4 года у хозяев огромная.
«Лилль»
Эта команда также явно поборется за самые высокие места. «Лилль» на данный момент занимает 5 место в таблице.
Правда, с результативностью у команды дела обстоят не ахти. В 4 матчах игроки «Лилля» наколотили всего 5 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лилль» с минимальным счетом дома переиграл ершистый «Монпелье».
Зато «доги» пролезли в групповой турнир Лиги конференций. По сумме двух встреч была обыграна хорватская «Риека» (3:2).
И уж точно «Лилль» постарается разжиться очками. Тем паче, «доги» традиционно успешно противостоят бретонцам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 2.15.
На викторию «Лилля» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.83.
Бретонцы
Наш прогноз — Победа «Ренна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.