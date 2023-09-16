«Ренн» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 5-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 18:00 мск. «Ренн» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Эта команда относительно успешно стартовала в чемпионате. «Ренн» в четырех первых турах добыл шесть зачетных пунктов.

На текущий момент бретонцы находятся на 7 месте в турнирной таблице Лиги 1. Зато атака выглядит неплохо: 8 голов в 4 матчах.

Коэффициенты матча Ренн — Лилль 1X2Новым игрокам 2.153.703.35Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Ренн» на выезде расписал сухую мировую с «Брестом».

Все прогнозы на Лигу 1

А вот до того бретонцы в родных стенах не сумели переиграть «Гавр» (2:2). Зато «Ренн» еще ни разу не проиграл в чемпионате.

«Ренн» наверняка постарается подняться в группу лидеров. Да и мотивация обыграть «догов» впервые за 4 года у хозяев огромная.

«Лилль»

Эта команда также явно поборется за самые высокие места. «Лилль» на данный момент занимает 5 место в таблице.

Правда, с результативностью у команды дела обстоят не ахти. В 4 матчах игроки «Лилля» наколотили всего 5 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лилль» с минимальным счетом дома переиграл ершистый «Монпелье».

Зато «доги» пролезли в групповой турнир Лиги конференций. По сумме двух встреч была обыграна хорватская «Риека» (3:2).

И уж точно «Лилль» постарается разжиться очками. Тем паче, «доги» традиционно успешно противостоят бретонцам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 2.15.

На викторию «Лилля» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.83.

Бретонцы на своей арене выглядят традиционно мощно , к тому же полны решимости наконец-то переиграть «догов».

Наш прогноз — Победа «Ренна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.