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    Бретонцы наконец-то усмирят «догов»

    «Ренн» — «Лилль». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига 1, 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Лилль»
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    Мартен Терье
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 5-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 18:00 мск. «Ренн» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Сентября 2023 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 18:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    Эта команда относительно успешно стартовала в чемпионате. «Ренн» в четырех первых турах добыл шесть зачетных пунктов.

    На текущий момент бретонцы находятся на 7 месте в турнирной таблице Лиги 1. Зато атака выглядит неплохо: 8 голов в 4 матчах.

    Коэффициенты матча Ренн — Лилль

    1X2Новым игрокам
  • 2.153.703.35Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Ренн» на выезде расписал сухую мировую с «Брестом».

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    А вот до того бретонцы в родных стенах не сумели переиграть «Гавр» (2:2). Зато «Ренн» еще ни разу не проиграл в чемпионате.

    «Ренн» наверняка постарается подняться в группу лидеров. Да и мотивация обыграть «догов» впервые за 4 года у хозяев огромная.

    «Лилль»

    Эта команда также явно поборется за самые высокие места. «Лилль» на данный момент занимает 5 место в таблице.

    Правда, с результативностью у команды дела обстоят не ахти. В 4 матчах игроки «Лилля» наколотили всего 5 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лилль» с минимальным счетом дома переиграл ершистый «Монпелье».

    Зато «доги» пролезли в групповой турнир Лиги конференций. По сумме двух встреч была обыграна хорватская «Риека» (3:2).

    И уж точно «Лилль» постарается разжиться очками. Тем паче, «доги» традиционно успешно противостоят бретонцам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Лилля» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.83.

    Бретонцы на своей арене выглядят традиционно мощно, к тому же полны решимости наконец-то переиграть «догов».

    Наш прогноз — Победа «Ренна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.

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    «Ренн» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Бретонцы наконец-то усмирят «догов»
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