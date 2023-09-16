«Ювентус»
«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А после трех туров, в которых набрал семь очков.
«Старая синьора» находится позади «Интера» и «Милана», которые обошлись без потерь на старте сезона.
Коэффициенты матча Ювентус — Лацио
А «Юве» во втором туре не смог выиграть на своем поле у «Болоньи». Встреча с середняком завершилась вничью — 1:1.
Этот результат стал сюрпризом после уверенной гостевой победы «Старой синьоры» над «Удинезе» (3:0).
Но на перерыв «Ювентус» все-таки ушел в хорошем настроении. Как раз перед матчами сборных команда Массимилиано Аллегри разобралась с «Эмполи» (2:0).
Впрочем, сейчас в «Ювентусе» приходится думать не только о футболе. Поль Погба попал на употреблении запрещенных препаратов. В допинг-пробе француза обнаружили повышенное содержание тестостерона.
«Лацио»
«Лацио» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в трех турах только три очка.
Римляне начали новую кампанию с двух поражений от далеко не самых опасных соперников.
Команда Маурицио Сарри сначала проиграла на выезде «Лечче» (1:2), а потом уступила на своем поле «Дженоа» (0:1).
Но после этого «Лацио» внезапно выиграла у «Наполи» — 2:1. И если что, не в Риме, а в Неаполе.
Однако по игре «лациале» и здесь не впечатлили — повезло, что соперник постоянно транжирил моменты.
Прогноз и ставка
На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Лацио» — за 4.15.
Скорее всего, прагматичный «Ювентус» не станет делиться очками с гостями из Рима.
Даже после недавнего успеха в Неаполе можно сказать, что «Лацио» пока не готов к чему-то серьезному.
Ставка — победа «Ювентуса» за 1.93.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.30.