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    Сможет ли «Астон Вилла» перегнать «орлов» в таблице АПЛ?

    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»
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    «Астон Вилла»
    16-го сентября «Астон Вилла» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Астон Вилла»

    В прошлом сезоне АПЛ команда показала отличный результат, заняв 7-е место в таблице и попав в еврокубки. В сезоне 2023/2024 «львам» будет куда сложнее, даже несмотря на то, что в команду пришли несколько мастеровитых игроков.

    После 4-х туров в нынешнем сезоне «Астон Вилла» занимает 10-е место в таблице с 6-ю баллами. Команда отстает от еврокубков на 4 балла. К тому же, «Астон Вилла» довольно много пропускает — 9 голов в 4-х встречах.

    Несмотря на это, команда здорово стартовала. За 6 матчей во всех турнирах «Астон Вилла» проиграла лишь дважды, а в остальных 4-х встречах победила.

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    В последнем туре «львы» крупно уступили «Ливерпулю», так и не распечатав ворота «мерсисайцев», но это было на чужом поле. В домашних матчах «Астон Вилла» еще не проигрывала, правда сыграла только один раз на «Вилла Парк».

    «Кристал Пэлас»

    Команда показывает отличную игру на старте сезона, стабильно набирая очки. После 4-х туров «Кристал Пэлас» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 7-ю баллами в активе.

    Команда отлично действует в обороне, пропустив только 4 гола. Кстати, столько же пропустил «Арсенал» и «Тоттенхэм». При этом, команда сыграла сверхрезультативно в последнем туре с «Вулверхэмптоном» (3:2). Все 5 голов команды забили во 2-м тайме.

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    • В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» проиграл только «Арсеналу» (0:1), пропустив гол на 53-й минуте встречи. Стоит отметить, что «канониры» остались в меньшинстве с 67-й минуты, но «орлы» не смогли этим воспользоваться.

    В последний раз «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» встречались между собой в марте этого года. В том матче «орлы» уступили с минимальным счетом 0:1, так и не сумев нанести ни одного удара в створ ворот.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.90. На викторию «Кристал Пэласа» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.80.

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    «Астон Вилла» имеет все шансы победить в предстоящем матче. Команда действует уверенно на своем поле.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Астон Виллы» за 1.90.

    Еще один вариант ставки — «Астон Вилла» забьет в 1-м тайме за 1.75.

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    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Астон Вилла» перегнать «орлов» в таблице АПЛ?
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