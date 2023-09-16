16-го сентября «Астон Вилла» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

В прошлом сезоне АПЛ команда показала отличный результат, заняв 7-е место в таблице и попав в еврокубки. В сезоне 2023/2024 «львам» будет куда сложнее, даже несмотря на то, что в команду пришли несколько мастеровитых игроков.

После 4-х туров в нынешнем сезоне «Астон Вилла» занимает 10-е место в таблице с 6-ю баллами. Команда отстает от еврокубков на 4 балла. К тому же, «Астон Вилла» довольно много пропускает — 9 голов в 4-х встречах.

Несмотря на это, команда здорово стартовала. За 6 матчей во всех турнирах «Астон Вилла» проиграла лишь дважды, а в остальных 4-х встречах победила.

Все прогнозы на АПЛ

В последнем туре «львы» крупно уступили «Ливерпулю», так и не распечатав ворота «мерсисайцев», но это было на чужом поле. В домашних матчах «Астон Вилла» еще не проигрывала, правда сыграла только один раз на «Вилла Парк».

«Кристал Пэлас»

Команда показывает отличную игру на старте сезона, стабильно набирая очки. После 4-х туров «Кристал Пэлас» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 7-ю баллами в активе.

Команда отлично действует в обороне, пропустив только 4 гола. Кстати, столько же пропустил «Арсенал» и «Тоттенхэм». При этом, команда сыграла сверхрезультативно в последнем туре с «Вулверхэмптоном» (3:2). Все 5 голов команды забили во 2-м тайме.

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» проиграл только «Арсеналу» (0:1), пропустив гол на 53-й минуте встречи. Стоит отметить, что «канониры» остались в меньшинстве с 67-й минуты, но «орлы» не смогли этим воспользоваться.

В последний раз «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» встречались между собой в марте этого года. В том матче «орлы» уступили с минимальным счетом 0:1, так и не сумев нанести ни одного удара в створ ворот.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.90. На викторию «Кристал Пэласа» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.80.

«Астон Вилла» имеет все шансы победить в предстоящем матче. Команда действует уверенно на своем поле.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Астон Виллы» за 1.90.

Еще один вариант ставки — «Астон Вилла» забьет в 1-м тайме за 1.75.