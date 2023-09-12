Во вторник, 12 сентября, сборная Румынии сыграет против национальной команды Косова в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Румыния — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния

Команда сражается за одно из первых двух мест в группе. Румыны находятся на второй позиции с девятью очками в активе.

Правда, с атакой у потомков графа Дракулы дела обстоят неважно. В пяти матчах игроки сборной Румынии настреляли всего семь мячей.

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В предыдущем своем поединке команда добыла один балл. На своем поле Румыния не смогла обыграть конкурента Израиль (1:1), который идет на третьем месте.

Все прогнозы на Евро-2024

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков, три из которых он выиграл, а три — свел вничью, так что у хозяев неплохая форма.

Косово

«Синие» уже успели провести пять матчей квалификации европейского первенства. «Золотые мальчики» сыграли вничью с Израилем (1:1), Андоррой (1:1), Румынией (0:0) и Швейцарией (2:2) и сенсационно уступили Беларуси (1:2).

В итоге в настоящий момент в активе национальной команды Косова четыре очка по итогам пяти матчей. Косовары расположились на пятой позиции в турнирной таблице.

Они на семь пунктов отстают от лидирующей Швейцарии и на пять — от соперника, который занимает вторую проходную строчку. Безусловно, шансов на выход на Евро-2024 у команды крайне мало.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при шести ничьих и одном поражении, так что гостям будет сложно победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Румынию, коэффициент на победу которой равен 1,93. Успех Косова оценивается в 4,21, ничья — в 3,44.

В восьми из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,01.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,44, ведь шесть из семи последних матчей Косово свел вничью.