Румыния
Команда сражается за одно из первых двух мест в группе. Румыны находятся на второй позиции с девятью очками в активе.
Правда, с атакой у потомков графа Дракулы дела обстоят неважно. В пяти матчах игроки сборной Румынии настреляли всего семь мячей.
Коэффициенты матча Румыния — Косово
В предыдущем своем поединке команда добыла один балл. На своем поле Румыния не смогла обыграть конкурента Израиль (1:1), который идет на третьем месте.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков, три из которых он выиграл, а три — свел вничью, так что у хозяев неплохая форма.
Косово
«Синие» уже успели провести пять матчей квалификации европейского первенства. «Золотые мальчики» сыграли вничью с Израилем (1:1), Андоррой (1:1), Румынией (0:0) и Швейцарией (2:2) и сенсационно уступили Беларуси (1:2).
В итоге в настоящий момент в активе национальной команды Косова четыре очка по итогам пяти матчей. Косовары расположились на пятой позиции в турнирной таблице.
Они на семь пунктов отстают от лидирующей Швейцарии и на пять — от соперника, который занимает вторую проходную строчку. Безусловно, шансов на выход на Евро-2024 у команды крайне мало.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при шести ничьих и одном поражении, так что гостям будет сложно победить.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Румынию, коэффициент на победу которой равен 1,93. Успех Косова оценивается в 4,21, ничья — в 3,44.
В восьми из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,01.
Еще один вариант ставки — ничья за 3,44, ведь шесть из семи последних матчей Косово свел вничью.