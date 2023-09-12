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    Потеряет ли Румыния второе место?

    Румыния — Косово. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Косово
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    Румыния — фаворит матча
    Во вторник, 12 сентября, сборная Румынии сыграет против национальной команды Косова в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Румыния — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 12 Сентября 2023 года
    Румыния
  • Бухарест
    •  Румыния 21:45 Косово Косово
  • Евро-2024. Квалификация. Группа I
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    Румыния

    Команда сражается за одно из первых двух мест в группе. Румыны находятся на второй позиции с девятью очками в активе.

    Правда, с атакой у потомков графа Дракулы дела обстоят неважно. В пяти матчах игроки сборной Румынии настреляли всего семь мячей.

    Коэффициенты матча Румыния — Косово

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    В предыдущем своем поединке команда добыла один балл. На своем поле Румыния не смогла обыграть конкурента Израиль (1:1), который идет на третьем месте.

    Все прогнозы на Евро-2024

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков, три из которых он выиграл, а три — свел вничью, так что у хозяев неплохая форма.

    Косово

    «Синие» уже успели провести пять матчей квалификации европейского первенства. «Золотые мальчики» сыграли вничью с Израилем (1:1), Андоррой (1:1), Румынией (0:0) и Швейцарией (2:2) и сенсационно уступили Беларуси (1:2).

    В итоге в настоящий момент в активе национальной команды Косова четыре очка по итогам пяти матчей. Косовары расположились на пятой позиции в турнирной таблице.

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    • Они на семь пунктов отстают от лидирующей Швейцарии и на пять — от соперника, который занимает вторую проходную строчку. Безусловно, шансов на выход на Евро-2024 у команды крайне мало.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при шести ничьих и одном поражении, так что гостям будет сложно победить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Румынию, коэффициент на победу которой равен 1,93. Успех Косова оценивается в 4,21, ничья — в 3,44.

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    В восьми из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,01.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,44, ведь шесть из семи последних матчей Косово свел вничью.

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    Румыния — Косово: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. Потеряет ли Румыния второе место?
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