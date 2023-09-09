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    Сможет ли Швеция набрать важнейшие очки в матче с Эстонией?

    Эстония — Швеция. Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 9 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эстония — Швеция
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    Швеция
    В субботу, 9 сентября, сборная Эстонии сыграет против национальной команды Швеции в пятом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Эстония — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 09 Сентября 2023 года
    Эстония
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    •  Эстония 19:00 Швеция Швеция
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    Эстония

    Сборная проваливает групповой этап квалификации Евро-2024, являясь один из аутсайдеров. Эстония занимает предпоследнее 4-е место с 1-м баллом в активе, отставая от 2-й строчки на 6 баллов.

    Очевидно, что у эстонцев очень мало шансов выкарабкаться из этой ситуации. Одна из главных проблем сборной — низкая результативность, всего 2 забитых гола в 3-х матчах при 6-и пропущенных.

    Коэффициенты матча Эстония — Швеция

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    В трех матчах команда была откровенно слабее только в матче с Бельгией (0:3), а в оставшихся встречах Эстония билась до конца. Во встрече с Австрией команда пропустила 2-й гол на 88-й минуте и проиграла 1:2, хотя вела в счете до 68-й минуты.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Эстонии нужно было побеждать Азербайджан, но сыграла вничью со счетом 1:1, по сути похоронив хоть какие-то шансы на чудо — выход в основной этап Евро-2024.

    Предстоящий матч будет супермотивированным для обеих сборных, но Эстония выглядит куда слабее Швеции.

    Швеция

    Сборная показала довольно сомнительные результаты на групповом этапе отбора Евро-2024. Швеция занимает 3-е место с тремя очками в активе, но отстает от 2-й строчки, которая гарантирует выход в основной этап турнира на 4 пункта.

    Сборная без проблем обыграла одного из аутсайдеров турнира — Азербайджан (5:0), но для того, чтобы претендовать на выход в основной этап Евро Швеция должна обыгрывать либо Австрию, либо Бельгию, но этого не случилось.

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    • Команда уступила бельгийцам со счетом 0:3, а Австрии проиграла 0:2. Швеция ничего не смогла сделать против этих соперников и это главная проблема, ведь дальше проходят только две команды. На данный момент Австрия выглядит предпочтительнее.

    Швеции кровь из носу необходимо обыгрывать Эстонию и ждать чуда. Еще есть матчи для того, чтобы доказать свою состоятельность, но если сборная проиграет Эстонцам 9-го сентября, то пиши пропало...

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швеции предлагают — 1.40. На викторию Эстонии дают — 9.00, ничья оценена — в 4.90.

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    В предстоящем матче шведы будут предельно мотивированны. Команде необходимо побеждать, а Эстония находится в яме, из которой очень сложно выйти победителем.

    Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Швеции 2 больше за 1.92.

    Еще один вариант ставки — победа Швеции в 1-м тайме за 1.83.

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