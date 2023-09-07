7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Польши сыграет против сборной Фарер. Игра начнется в 21:45 по мск. Польша — Фареры: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Поляки проиграли чехам в первом туре (1:3). Во втором туре команда Фернанду Сантуша исправилась и одержала минимальную победу над сборной Албании (1:0).

Это позволило «Орлам» набрать первые 3 очка и выйти на 2-е место в группе. Тем не менее, уже в третьем туре Польша сенсационно уступила на выезде Молдавии (2:3).

Коэффициенты матча Польша — Фарерские острова 1X2Новым игрокам 1.139.0025.00Бонус$9500

Теперь сборная занимает лишь предпоследнее, четвертое место с тремя очками. В лучшем случае после пятого тура она может подняться на третью строчку.

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В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при четырех поражениях, но даже такая неубедительная форма вряд ли помешает ему победить аутсайдера.

Фарерские острова

Фареры ни на что не претендуют в этом случае. Команда старается выступить как можно достойнее, но старт выдался ужасным. С Молдавией хозяева довольствовались ничьей (1:1).

Во втором матче фарерцы потерпели крупное поражение от Чехии со счетом 0:3. А в третьем островитяне потерпели крупное поражение от Албании — 1:3.

Закономерно, что по итогам трех туров сборная занимает пятую позицию с одним баллом и отставанием в два очка от грядущего соперника.

С учетом товарищеского матча с Северной Македонией (0:1), Фарерские острова проиграла три матча подряд, при этом не выигрывает она уже шесть матчей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Польшу, коэффициент на победу которой равен 1,13. Успех Фарер оценивается в 24, ничья — в 8,40.

Хозяева — явный фаворит матча, а в трех из пяти их последних матчей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — Польша выиграет 1-й тайм и матч, а тотал будет больше 2,5 голов за 1,84.

Еще один вариант ставки — Польша выиграет с разницей в 2-3 гола за 2,18, ведь в двух из трех последних матчей гости проиграли именно с такой разницей мячей.