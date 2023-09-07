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    Северная Ирландия (до 21 года) — Люксембург (до 21 года). Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия (до 21 года) — Люксембург (до 21 года)
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    Молодежная сборная Северной Ирландии
    Северная Ирландия (до 21 года) сыграет на своем поле с Люксембургом (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 16:00 мск. Северная Ирландия (до 21 года) — Люксембург (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 07 Сентября 2023 года
    Северная Ирландия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
    •  Северная Ирландия U21 16:00 Люксембург U21 Люксембург U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
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    Северная Ирландия (до 21 года)

    Эта команда крайне нестабильна. Молодые североирландцы с огромным трудом добиваются редких побед.

    Причем главным бичом команды является крайне слабая оборона. Даже в матчах со средними по классу соперниками она часто дает сбои.

    Коэффициенты матча Северная Ирландия U21 — Люксембург U21

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  • 1.275.409.50Бонус$9500
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    В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Северная Ирландия (до 21 года) расписала мировую с шотландцами (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Последняя же виктория пришлась еще на ноябрь 2021 года. Тогда команда разгромила своих литовских сверстников (4:0).

    Северная Ирландия (до 21 года) наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Соперник не самый сильный, да и вообще, пора бы команде побеждать!

    Люксембург (до 21 года)

    Эта команда на молодежном уровне крайне слаба. Поражение сменяет новое поражение, причем не от самых сильных соперников.

    Главным бичом команды считается слабая реализация. Последний гол был забит ровно 2 года (!) назад!

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Люксембург (до 21 года) по всем статьям уступил черногорцам (0:3).

    А вот до того команда потерпела поражение еще от итальянских одногодок. Итоговый счет в том поединке был таким же.

    И уж точно Люксембург (до 21 года) постарается начать квалификацию удачно. Команда может дать бой нестабильным североирландцам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Северной Ирландии (до 21 года) предлагают — 1.29.

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    На викторию Люксембурга (до 21 года) дают — 10.50, ничья оценена — в 5.55.

    Североирландцы выглядят явно мощнее соперника, к тому же явно мотивированы добыть долгожданную викторию.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.51. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.08.

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    Северная Ирландия (до 21 года) — Люксембург (до 21 года): прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Голов будет много!
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