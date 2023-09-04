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    «Байя» — «Васко да Гама». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байя» — «Васко да Гама»
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    «Васко да Гама»
    «Байя» сыграет на своем поле с «Васко да Гама» в рамках 22-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 00:30 мск. «Байя» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Сентября 2023 года
    Баия
  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 00:30 Васко да Гама Васко да Гама
  • Бразилия. Серия А
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    «Байя»

    Эта команда отчаянно сражается за выживание в элите. Сейчас она находится на 16 месте, имея столько же очков, сколько и находящийся в опасной зоне «Сантос».

    «Байя» из 21 матча чемпионата извлекла лишь 5 побед. Да и результативность хромает: всего 22 забитых мяча.

    В предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Байя» пропустила три безответных мяча от «Ботафого».

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    А вот до того «Байя» добыла уверенную победу. Дома команда камня на камне не оставила от «Брагантино» (4:0).

    Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Так что «Байя» точно будет максимально активно атаковать.

    «Васко да Гама»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Васко да Гама» пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем команде удалось забить всего лишь 15 мячей в 20 поединках. В свои же ворота «Васко да Гама» пропустил уже 30 раз.

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    • В своем последнем поединке команда проиграла. «Васко да Гама» с минимальным счетом уступил «Палмейрасу».

    До того команда взяла три сложных очка. Дома удалось минимально переиграть крепкий «Атлетико Минейро».

    И уж точно «Васко да Гама» постарается разжиться очками. В последних матчах команда заметно улучшила свою игру и результаты.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байи» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Васко да Гама» дают — 3.63, ничья оценена — в 3.38.

    Обе команды борются за сохранение прописки в элите, так что ждем от них высокой атакующей активности.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.82.

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    «Байя» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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