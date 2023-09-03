«Андорра»
«Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и сразу зарекомендовала себя довольно-таки крепкой командой, и даже некоторое время претендовала на плей-офф.
Коллектив экс-игрока «Барсы» Пике финишировал на высокой седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, он отстал аж на восемь баллов.
Коэффициенты матча ФК Андорра — Тенерифе
«Трехцветные» громких трансферов не провели этим летом, подписав только ряд свободных агентов. Новый же сезон они начали просто отлично, добыв две виктории подряд, одолев в гостях «Леганес» 1:0 и дома «Картахену» 3:2.
Но в третьем туре «Андорра» потерпела неожиданное крупное фиаско от новичка «Аморебьеты» со счетом 0:3 и скатилась с зоны плей-офф аж на восьмую строку.
«Тенерифе»
В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов на плей-офф не имел.
Островитяне активно готовились к новому сезону и провели шесть спаррингов, играя только с испанскими командами. В них они дважды победили, раз сыграли вничью и трижды проиграли.
Календарь и таблица испанской Примеры
В первых же двух турах нового розыгрыша Сегунды канарцы добыли две виктории без пропущенных мячей, переиграв на своем поле «Овьедо» 1:0 и «Уэску» 2:0 в гостевом поединке.
Однако в третьем игровом дне «Тенерифе» уступил в родных пенатах «Сарагосе» со счетом 0:1 и идет наравне со своим предстоящим противником в таблице.
«Андорра» в прошлогоднем чемпионате в играх с «Тенерифе» заработал четыре очка, выиграв на своем поле со счетом 1:0 и расписав выездную мировую 1:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Андорры» предлагают — 2.22.
На викторию «Тенерифе» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.10.
Хотя оба коллектива и не отличаются высокой результативностью, но на пру мячей здесь вполне можно рассчитывать, ведь обе команды будут стараться реабилитироваться за неудачи прошлого тура.
А что касаемо исхода, то рекомендуем ставить здесь на мировую.