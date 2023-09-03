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    «Андорра» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Испании, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Андорра» — «Тенерифе»
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    «Андорра»
    В воскресенье, 3 сентября, в четвертом туре испанской Сегунды «Андорра» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Начало встречи намечено на 15:00 по мск. «Андорра» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Сентября 2023 года
    ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •  ФК Андорра 20:30 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
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    «Андорра»

    «Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и сразу зарекомендовала себя довольно-таки крепкой командой, и даже некоторое время претендовала на плей-офф.

    Коллектив экс-игрока «Барсы» Пике финишировал на высокой седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, он отстал аж на восемь баллов.

    Коэффициенты матча ФК Андорра — Тенерифе

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    «Трехцветные» громких трансферов не провели этим летом, подписав только ряд свободных агентов. Новый же сезон они начали просто отлично, добыв две виктории подряд, одолев в гостях «Леганес» 1:0 и дома «Картахену» 3:2.

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    Но в третьем туре «Андорра» потерпела неожиданное крупное фиаско от новичка «Аморебьеты» со счетом 0:3 и скатилась с зоны плей-офф аж на восьмую строку.

    «Тенерифе»

    В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов на плей-офф не имел.

    Островитяне активно готовились к новому сезону и провели шесть спаррингов, играя только с испанскими командами. В них они дважды победили, раз сыграли вничью и трижды проиграли.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первых же двух турах нового розыгрыша Сегунды канарцы добыли две виктории без пропущенных мячей, переиграв на своем поле «Овьедо» 1:0 и «Уэску» 2:0 в гостевом поединке.

    Однако в третьем игровом дне «Тенерифе» уступил в родных пенатах «Сарагосе» со счетом 0:1 и идет наравне со своим предстоящим противником в таблице.

    «Андорра» в прошлогоднем чемпионате в играх с «Тенерифе» заработал четыре очка, выиграв на своем поле со счетом 1:0 и расписав выездную мировую 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Андорры» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Тенерифе» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.10.

    Хотя оба коллектива и не отличаются высокой результативностью, но на пру мячей здесь вполне можно рассчитывать, ведь обе команды будут стараться реабилитироваться за неудачи прошлого тура.

    А что касаемо исхода, то рекомендуем ставить здесь на мировую.

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    «Андорра» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. Без забитых мячей зрители не останутся
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