«Заря» сыграет против пражской «Славии» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. «Заря» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

Луганская «Заря» провалила гостевой поединок против «Славии» (0:2). Теперь украинскому клубу, чтобы навязать борьбу пражскому визави и пройти в основную сетку Лиги Европы, нужно забивать как минимум два гола в ответной встрече.

На предыдущих стадиях стадиях еврокубков «Заря» не участвовала. Луганский клуб получил прямую путевку в финал квалификации Лиги Европы.

Коэффициенты матча Заря — Славия П 1X2Новым игрокам 7.004.701.45Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу Европы

«Заря» продолжает падение в украинской Премьер-лиге. После матчей 5-го тура украинская команда опустилась на 11 место в турнирной таблице. В активе луганского коллектив всего 5 набранных очков.

В рамках минувшего игрового дня «Заря» обменялась голами с командой «Минай» (1:1).

«Славия»

«Славия» успешно проводит еврокубковую кампанию против укранских клубов. Обладатель Кубка Чехии сначала переиграл «Днепр-1» в рамках 3-го раунда Лиги Европы (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

В финале квалификации Лиги Европы клуб из Праги добился внушительного перевеса, забив два безответных мяча. В составе «Славии» голами отметились форвард Мухамед Тиджани и полузащитник Лукаш Масопуст.

Кстати, Лукаш Масопуст мог оформить дубль в поединке. На 27-й минуте игрок забил рукой, ВАР фол углядел. Итог — арбитр встречи отменил взятие ворот луганской «Зари».

В чемпионате Чехии «Славия» делит первое место с пражской «Спартой» — по 16 набранных очков. Команды уже отыграли матчи 6-го тура. В рамках минувшего игрового дня пражская «Славия» не смогла сломить ФК «Яблонец», обменявшись с соперником голами.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Зари» можно поставить за 6.68, ничью оценивают в 4.60. А на победу «Славии» — 1.45.

Прогноз: «Славия» не знает горечи поражений уже более 15 матчей, и как показала первая игра дуэли с «Зарей», вряд ли узнает, что такое фиаско в ответной игре. «Славия» только может повторить успех домашней игры. Мы остановим наш выбор на команде из Чехии.

Ставка: Индивидуальный тотал «Славии» больше 2 с коэффициентом 1.93.

Альтернативный прогноз: Также «Славия» вполне способна сохранить ворота на замке.

Альтернативная ставка: Обе забьют: нет с коэффициентом 1.95.