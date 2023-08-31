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    «Славия» не позволит «Заре» совершить камбэк

    «Заря» — «Славия». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги Европы, 31 августа 2023 года

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    «Клуж» — «Славия»
    «Заря» сыграет против пражской «Славии» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. «Заря» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 20:00 Славия П Славия П
  • Прага
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    «Заря»

    Луганская «Заря» провалила гостевой поединок против «Славии» (0:2). Теперь украинскому клубу, чтобы навязать борьбу пражскому визави и пройти в основную сетку Лиги Европы, нужно забивать как минимум два гола в ответной встрече.

    На предыдущих стадиях стадиях еврокубков «Заря» не участвовала. Луганский клуб получил прямую путевку в финал квалификации Лиги Европы.

    Коэффициенты матча Заря — Славия П

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    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Заря» продолжает падение в украинской Премьер-лиге. После матчей 5-го тура украинская команда опустилась на 11 место в турнирной таблице. В активе луганского коллектив всего 5 набранных очков.

    В рамках минувшего игрового дня «Заря» обменялась голами с командой «Минай» (1:1).

    «Славия»

    «Славия» успешно проводит еврокубковую кампанию против укранских клубов. Обладатель Кубка Чехии сначала переиграл «Днепр-1» в рамках 3-го раунда Лиги Европы (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    В финале квалификации Лиги Европы клуб из Праги добился внушительного перевеса, забив два безответных мяча. В составе «Славии» голами отметились форвард Мухамед Тиджани и полузащитник Лукаш Масопуст.

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    • Кстати, Лукаш Масопуст мог оформить дубль в поединке. На 27-й минуте игрок забил рукой, ВАР фол углядел. Итог — арбитр встречи отменил взятие ворот луганской «Зари».

    В чемпионате Чехии «Славия» делит первое место с пражской «Спартой» — по 16 набранных очков. Команды уже отыграли матчи 6-го тура. В рамках минувшего игрового дня пражская «Славия» не смогла сломить ФК «Яблонец», обменявшись с соперником голами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Зари» можно поставить за 6.68, ничью оценивают в 4.60. А на победу «Славии» — 1.45.

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    Прогноз: «Славия» не знает горечи поражений уже более 15 матчей, и как показала первая игра дуэли с «Зарей», вряд ли узнает, что такое фиаско в ответной игре. «Славия» только может повторить успех домашней игры. Мы остановим наш выбор на команде из Чехии.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Славии» больше 2 с коэффициентом 1.93.

    Альтернативный прогноз: Также «Славия» вполне способна сохранить ворота на замке.

    Альтернативная ставка: Обе забьют: нет с коэффициентом 1.95.

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    «Заря» — «Славия»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Славия» не позволит «Заре» совершить камбэк
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