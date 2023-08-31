«Бешикташ» сыграет против киевского «Динамо» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Бешикташ» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

Соперники устроили перестрелку в первом матче противостояния. Турецкий «Бешикташ» трижды выходил вперед в счете и в итоге одержал победу.

Первый гол был забит на 40-й минуте встречи. За «Бешикташ» забил нападающий Венсан Абубакар. Второй мяч турецкий коллектив забил во втором тайме. На 64-й минуте отличился защитник «Бешикташа» Омар Колли.

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Киевскому «Динамо» дважды удалось отыграться (2:2). Ничья продержалась вплоть до 95-й минуты, в момент когда казахстанский полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов забил решающий гол и вырвал для турецкой команды итоговую победу.

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В турецкой Суперлиге «Бешикташ» идет на 11-й строчке с 4 набранными баллами. У лидера «Фенербахче» на два очка больше.

«Бешикташ» потерял первые очки в чемпионате Турции, сыграв вничью в домашней игре с командой «Пенидспор» (1:1). А еще была победа над клубом «Карагюмоюк» (1:0).

«Динамо» Киев

В матче против «Бешикташа» киевляне смогли отыграться дважды. Первый гол за «Динамо» Киев забил полузащитник Николай Шапаренко, игрок отправил мяч в сетку на 60-й минуте.

Спустя 6 минут игрового времени еще один мяч в составе «динамовцев» забил Назар Волошин. Киевляне были близки к тому, чтобы избежать, но гол Караваева не засчитали из-за офсайда.

В стартовых раундах квалификации киевское «Динамо» не играло в еврокубках. Украинский клуб стартовал с 3-й стадии квалификации Лиги конференций. Киевлянам противостоял греческий «Арис», который удалось обыграть лишь в сери послематчевых пенальти (6:5 — в серии пенальти).

После 2-ух туров украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков из 6 возможных.

В стартовых турах чемпионата киевляне смогли выиграть у команд «Оболонь-Бровар» (4:2) и «Минай» (4:1). Однако в 3-м туре УПЛ «Динамо» Киев проиграл одесскому «Черноморцу» (2:3). На данный момент киевляне занимают 8 место в турнирной таблице.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бешикташа» можно поставить за 1.47, ничью оценивают в 4.55. А на победу «Динамо» Киев — 6.35.

Прогноз: Обе команды забивные, как минимум три забитых мяча можно ожидать от предстоящей встречи.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.99.

Альтернативный прогноз: Также можно рискнуть в пользу того, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.77.