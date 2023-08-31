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    «Динамо» Киев переломит ход игры?

    «Бешикташ» — «Динамо» Киев. Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    «Бенфика» — «Динамо» Киев
    «Бешикташ» сыграет против киевского «Динамо» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Бешикташ» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 21:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Бешикташ»

    Соперники устроили перестрелку в первом матче противостояния. Турецкий «Бешикташ» трижды выходил вперед в счете и в итоге одержал победу.

    Первый гол был забит на 40-й минуте встречи. За «Бешикташ» забил нападающий Венсан Абубакар. Второй мяч турецкий коллектив забил во втором тайме. На 64-й минуте отличился защитник «Бешикташа» Омар Колли.

    Коэффициенты матча Бешикташ — Динамо К

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    Киевскому «Динамо» дважды удалось отыграться (2:2). Ничья продержалась вплоть до 95-й минуты, в момент когда казахстанский полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов забил решающий гол и вырвал для турецкой команды итоговую победу.

    Все прогнозы на футбол

    В турецкой Суперлиге «Бешикташ» идет на 11-й строчке с 4 набранными баллами. У лидера «Фенербахче» на два очка больше.

    «Бешикташ» потерял первые очки в чемпионате Турции, сыграв вничью в домашней игре с командой «Пенидспор» (1:1). А еще была победа над клубом «Карагюмоюк» (1:0).

    «Динамо» Киев

    В матче против «Бешикташа» киевляне смогли отыграться дважды. Первый гол за «Динамо» Киев забил полузащитник Николай Шапаренко, игрок отправил мяч в сетку на 60-й минуте.

    Спустя 6 минут игрового времени еще один мяч в составе «динамовцев» забил Назар Волошин. Киевляне были близки к тому, чтобы избежать, но гол Караваева не засчитали из-за офсайда.

    В стартовых раундах квалификации киевское «Динамо» не играло в еврокубках. Украинский клуб стартовал с 3-й стадии квалификации Лиги конференций. Киевлянам противостоял греческий «Арис», который удалось обыграть лишь в сери послематчевых пенальти (6:5 — в серии пенальти).

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  • 27/08/2023

    • После 2-ух туров украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков из 6 возможных.

    В стартовых турах чемпионата киевляне смогли выиграть у команд «Оболонь-Бровар» (4:2) и «Минай» (4:1). Однако в 3-м туре УПЛ «Динамо» Киев проиграл одесскому «Черноморцу» (2:3). На данный момент киевляне занимают 8 место в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бешикташа» можно поставить за 1.47, ничью оценивают в 4.55. А на победу «Динамо» Киев — 6.35.

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    Прогноз: Обе команды забивные, как минимум три забитых мяча можно ожидать от предстоящей встречи.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.99.

    Альтернативный прогноз: Также можно рискнуть в пользу того, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.77.

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    «Бешикташ» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Динамо» Киев переломит ход игры?
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