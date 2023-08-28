«Оболонь» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 августа, начало — в 17:00 мск. «Оболонь» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оболонь»

Киевляне стартовали в чемпионате Украины довольно скромно. Команда Валерия Иващенко разжилась пока только четырьмя зачетными баллами.

Причем оболонцы заметно прибавляют от матча к матчу. Видна рука наставника, да и амбиций у «пивоваров» громадье.

В минувшем туре чемпионата «Оболонь» добыла первую викторию в чемпионате. Подопечные Иващенко сенсационно переиграли «Днепр-1» (2:1).

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После того оболонцы еще и прошли в следующую стадию Кубка Украины. Киевляне на выезде минимально одолели «Звягель».

Серия из двух побед явно пойдут в плюс киевлянам с морально-психологической точки зрения. Да и в УПЛ «Оболонь» постепенно обживается.

«Кривбасс»

Эта команда сейчас находится на 6 месте в таблице. «Кривбасс» потенциально способен на борьбу за место в еврокубках.

Команда Юрия Вернидуба по игре смотрится монолитно. Да и реализация на должном уровне: 8 забитых мячей в 4 матчах.

Минувший тур принес команде один зачетный балл. Криворожане не дали обыграть себя «Шахтеру» (3:3).

Причем в той встрече команда потеряла своего капитана. Дмитрий Хомченовский был удален с поля, и теперь пропустит отчетный поединок.

В этом матче гости явно намереваются добыть три очка. Команда Вернидуба имеет крепкий по меркам УПЛ состав.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кривбасса» предлагают — 2.07.

На викторию «Оболони» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.45.

«Кривбасс» опытнее, да и атакует команда Вернидуба весьма разнообразно и результативно .

Наш прогноз — Победа «Кривбасса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.