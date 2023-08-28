ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Фулхэм»Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»Тревожащий камбэк. «МЮ» героически преодолел проблемы, которые сам создал «Зенит» — «Урал»Разгром на классе. Чемпион уверенно расправился с одним из лидеров сезона
  • 03:23
    • Усик победил Дюбуа и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO
    Все новости спорта

    «Кривбасс» одолеет «пивоваров»

    «Оболонь» — «Кривбасс». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, УПЛ, 28 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Кривбасс
    Прогноз и ставки на «Оболонь» — «Кривбасс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Вернидуб
    «Оболонь» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 августа, начало — в 17:00 мск. «Оболонь» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Августа 2023 года
    FC Obolon Kyiv
  • Украина. Премьер-лига
    •  FC Obolon Kyiv 17:00 Кривбасс Кривбасс
  • Украина. Премьер-лига
    •

    «Оболонь»

    Киевляне стартовали в чемпионате Украины довольно скромно. Команда Валерия Иващенко разжилась пока только четырьмя зачетными баллами.

    Причем оболонцы заметно прибавляют от матча к матчу. Видна рука наставника, да и амбиций у «пивоваров» громадье.

    В минувшем туре чемпионата «Оболонь» добыла первую викторию в чемпионате. Подопечные Иващенко сенсационно переиграли «Днепр-1» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    После того оболонцы еще и прошли в следующую стадию Кубка Украины. Киевляне на выезде минимально одолели «Звягель».

    Серия из двух побед явно пойдут в плюс киевлянам с морально-психологической точки зрения. Да и в УПЛ «Оболонь» постепенно обживается.

    «Кривбасс»

    Эта команда сейчас находится на 6 месте в таблице. «Кривбасс» потенциально способен на борьбу за место в еврокубках.

    Команда Юрия Вернидуба по игре смотрится монолитно. Да и реализация на должном уровне: 8 забитых мячей в 4 матчах.

  • Искусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
  • Сверхдорогие подписания больше не сводятся к простому согласованию зарплаты и суммы трансфера
  • 24/08/2023

    • Минувший тур принес команде один зачетный балл. Криворожане не дали обыграть себя «Шахтеру» (3:3).

    Причем в той встрече команда потеряла своего капитана. Дмитрий Хомченовский был удален с поля, и теперь пропустит отчетный поединок.

    В этом матче гости явно намереваются добыть три очка. Команда Вернидуба имеет крепкий по меркам УПЛ состав.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кривбасса» предлагают — 2.07.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Оболони» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.45.

    «Кривбасс» опытнее, да и атакует команда Вернидуба весьма разнообразно и результативно.

    Наш прогноз — Победа «Кривбасса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Италия — Доминиканская Республика
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Австралия — Германия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Черногория — Египет
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливан — Канада
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Енисей — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Филиппины — Ангола
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Япония — Финляндия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.50
  • Прогноз на матч Литва — Мексика
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бернли — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Трюйден — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лозанна — Винтертур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Грассхоппер — Люцерн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оболонь» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. «Кривбасс» одолеет «пивоваров»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры