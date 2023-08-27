«Бавария» на своем поле сыграет против «Аугсбурга» в рамках 2-го тура Бундеслиги. Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:30 мск. «Бавария» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Команда Томаса Тухеля выдала противоречивый старт нынешнего сезона. Этим летом «Бавария» усилилась и всерьез рассчитывает не только на чемпионство в Бундеслиге, но и на Лигу чемпионов. Чего только стоит приобретение форварда Гарри Кейна.

Сразу после объявления трансфера английского нападающего команда вышла на поле против «Лейпцига» в битве за Суперкубок Германии.

Коэффициенты матча Бавария — Аугсбург 1X2Новым игрокам 1.0912.0022.00Бонус$9500

Было очевидно, что «Бавария» будет доминировать, но не тут-то было. «Лейпциг» разгромил мюнхенцев со счетом 3:0, а все 3 гола забил полузащитник гостей Дани Ольмо.

Все прогнозы на Бундеслигу

В 1-м туре Бундеслиги команда не оставила шансов «Вердеру» (4:0). В том матче дебютный гол за «Баварию» забил Гарри Кейн, а дублем отметился Лерой Зане. Мюнхенцы полностью контролировали игру и были похожи на ту команду, которая способна бороться за ЛЧ в нынешнем сезоне.

«Аугсбург»

Команда играет в интересный футбол, но пока результат оставляет желать лучшего. «Аугсбург» провалился в Кубке Германии, а также выдал голевую перестрелку в Бундеслиге.

В 1-м матче нынешнего сезона «Аугсбург» неожиданно уступил «Унтерхакингу» (0:2) в 1/32 финала Кубка Германии, пропустив по голу в каждом тайме. После этого матча «Аугсбург» был зол и жаждал победы.

В 1-м туре Бундеслиги «Аугсбург» сыграл в результативную ничью с «Боруссией» М (4:4), команды устроили настоящую голевую перестрелку. «Аугсбург» и «Боруссия» забили 6 голов еще в 1-м тайме, будто играя с пустыми воротами.

Стоит отметить, что «Аугсбург» и «Бавария» последний раз встречались между собой в марте этого года. В том матче мюнхенцы выиграли соперника со счетом 5:3. Команды забили 5 голов в 1-м тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.09.

На викторию «Аугсбурга» дают — 22.00, ничья оценена — в 12.00.

«Бавария», вероятно, уверенно расправится с соперником. Можно предположить, что команды снова выдадут результативный матч.

Наш прогноз — Тотал 4.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.90.