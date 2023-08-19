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    «Мольде» продлит свою беспроигрышную серию?

    «Мольде» — «Волеренга». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Волеренга»
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    «Мольде»
    Действующий чемпион Норвегии «Мольде» в матче 19-го тура Элитсерии примет «Волеренгу». Начало встречи — 19 августа в 19:00 по московскому времени. «Мольде» — «Волеренга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мольде»

    В прошедший вторник «Мольде» добыл тяжелейшую победу в квалификации Лиги Чемпионов над «Клаксвиком» с Фарерских островов. После поражения в первом матче (1:2) норвежский клуб дома в основное время сравнял счет по итогам двух встреч, а в дополнительное забил решающий гол (2:0).

    Соперником «Мольде» на следующем этапе станет турецкий «Галатасарай». Победа в двухраундовом противостоянии гарантирует подопечным Эрлинга Моэ попадание в групповой этап Лиги Чемпионов, в противном случае норвежцы выступят Лиги Европы.

    В крайнем туре национального чемпионата «Мольде» на выезде сыграл вничью с «Саннефьордом» (2:2). При счете 1:1 действующие чемпионы страны вышли вперед на 85-й минуте встречи, но не смогли довести матч до победы, пропустив в компенсированное время.

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    Эта ничья прервала серию «Мольде» из 4-х побед подряд, но в то же время продлила количество беспроигрышных матчей команды до 7-ми встреч. На данный момент клуб набрал 33 очка и идет 4-м в турнирной таблице.

    «Волеренга»

    «Волеренга» не проигрывает два матча подряд, но это пока не помогает команде подняться с зоны вылета. Сейчас столичный клуб с 15-ю очками занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

    В августе «Волеренга» провела два матча. Противостояние 17-го тура против «Стрёмсгодсета» закончилось выездной победой «Богемы» со счетом (3:1).

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    • Далее команда из Осло принимала «Хёугесунн» (1:1), где вновь смогла набрать очки. После пропущенного мяча на 7-й минуте «Волеренга» достаточно долго не смогла сравнять счет и только за 20 минут до окончания матча подопечные Дага-Эйлева Фагермо восстановили паритет и заработали один балл.

    Месяц назад «Волеренга» и «Мольде» уже играли между собой. Встреча проходила в Осло и закончилась разгромной победой действующих чемпионов страны со счетом 4:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают «Мольде» фаворитом данного противостояния. Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.45.

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    Триумф «Волеренги» оценивается с коэффициентом 6.20, ничья идет за 4.80.

    «Мольде» сильнее своего соперника во всех компонентах и команда вполне способна продлить свою беспроигрышную серию.

    Наш прогноз и ставка — Фора1 (-1,5) с коэффициентом 2.20.

    В 3-х из 4-х последних матчах с участием «Мольде» было забито не менее 4-х мячей за игру. Еще один вариант для ставки — ТБ (3,5) за 2.25.

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    «Мольде» — «Волеренга»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Мольде» продлит свою беспроигрышную серию?
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