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    ПСВ повторно одолеет австрийцев?

    «Штурм» — ПСВ. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 15 августа 2023 года

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    Люк де Йонг
    «Штурм» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:30 мск. «Штурм» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Августа 2023 года
    Штурм
  • Грац
    •  Штурм 21:30 ПСВ ПСВ
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Штурм»

    В первом поединке австрийцы фактически потеряли шансы на проход в следующий раунд. «Штурм» уступил ПСВ со счетом 1:4.

    При этом «Штурм» был явно сильнее по всем параметрам. По сути, уже к исходу получаса игры судьба противостояния была решена.

    Коэффициенты матча Штурм — ПСВ

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    В минувшем туре своего чемпионата команда снова не сумела победить. Дома удалось добиться лишь ничьей в матче с «Австрией Клагенфурт» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    При этом, «Штурм» все еще лидирует в чемпионате Австрии. В трех турах команда разжилась 7 очками.

    Наверняка австрийцы будут максимально активны в атаке. Хозяевам, по сути, уже нечего терять, так что «Штурм» вполне способен дать бой голландцам.

    ПСВ

    ПСВ только-только стартовал в своем чемпионате. В первом туре команда уверенно расправилась с «Утрехтом» (2:0).

    Главной проблемой команды является очередная кадровая ротация. Потеряв нескольких игроков, ПСВ пока только перестраивается на новые игровые рельсы.

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    • Более того, команда уже добыла первый трофей в новом сезоне. В Суперкубке удалось одолеть «Фейеноорд» (1:0).

    Отлично вписался в игровой ансамбль команды Ноа Ланг. 24-летний форвард уже забил в чемпионате, а в матче со «Штурмом» оформил ассист.

    Нет сомнений, что в этом матче гости не будут особо надрываться. Голландцам вполне может хватить класса для достижения нужного результата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСВ предлагают — 2.04.

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    На викторию «Панатинаикоса» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.75.

    Голландцы по всем параметрам выглядят мощнее соперника, и наверняка доведут дело до второй победы над австрийцами.

    Наш прогноз — Победа ПСВ. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.

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    «Штурм» — ПСВ: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на футбол. ПСВ повторно одолеет австрийцев?
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