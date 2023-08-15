«Штурм» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:30 мск. «Штурм» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штурм»

В первом поединке австрийцы фактически потеряли шансы на проход в следующий раунд. «Штурм» уступил ПСВ со счетом 1:4.

При этом «Штурм» был явно сильнее по всем параметрам. По сути, уже к исходу получаса игры судьба противостояния была решена.

Коэффициенты матча Штурм — ПСВ 1X2Новым игрокам 3.253.752.10Бонус$9500

В минувшем туре своего чемпионата команда снова не сумела победить. Дома удалось добиться лишь ничьей в матче с «Австрией Клагенфурт» (0:0).

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При этом, «Штурм» все еще лидирует в чемпионате Австрии. В трех турах команда разжилась 7 очками.

Наверняка австрийцы будут максимально активны в атаке. Хозяевам, по сути, уже нечего терять, так что «Штурм» вполне способен дать бой голландцам.

ПСВ

ПСВ только-только стартовал в своем чемпионате. В первом туре команда уверенно расправилась с «Утрехтом» (2:0).

Главной проблемой команды является очередная кадровая ротация. Потеряв нескольких игроков, ПСВ пока только перестраивается на новые игровые рельсы.

Более того, команда уже добыла первый трофей в новом сезоне. В Суперкубке удалось одолеть «Фейеноорд» (1:0).

Отлично вписался в игровой ансамбль команды Ноа Ланг. 24-летний форвард уже забил в чемпионате, а в матче со «Штурмом» оформил ассист.

Нет сомнений, что в этом матче гости не будут особо надрываться. Голландцам вполне может хватить класса для достижения нужного результата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСВ предлагают — 2.04.

На викторию «Панатинаикоса» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.75.

Голландцы по всем параметрам выглядят мощнее соперника , и наверняка доведут дело до второй победы над австрийцами.

Наш прогноз — Победа ПСВ. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.