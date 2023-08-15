«Насаф» сыграет на своем поле с «Пахтакором» в рамках 11-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. «Насаф» — «Пахтакор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Насаф»

Эта команда традиционно борется за самые высокие места. «Насаф» сейчас пребывает на 4 месте в турнирной таблице.

Вот только с результативностью у команды не складывается. В 15 матчах игроки «Насафа» отличились всего 19 раз.

Последний спарринг принес команде три очка. «Насаф» в родных стенах с минимальным счетом переиграл «Бухару».

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Матчи с «Пахтакором» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза обыграли друг друга.

«Насаф» уж точно не собирается отсиживаться в тылах. Отставание от лидера составляет 6 очков, так что есть шансы пободаться даже за чемпионство.

«Пахтакор»

Эта команда лидирует в чемпионате Узбекистана. Подопечные Максима Шацких на один пункт опережают «Навбахор».

Причем ташкентцы еще имеют матч в запасе. Да и вообще, в 15 поединков удалось добыть 11 побед.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Пахтакор» переиграл своего ближайшего конкурента со счетом 2:1.

Продолжает свои бомбардирские подвиги Драган Черан. Опытнейший хорват настрелял 11 мячей в 15 матчах чемпионата.

И уж точно «Пахтакор» постарается увеличить отрыв от конкурентов. Тем паче, сейчас команда Шацких смотрится монолитнее остальных.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Насафа» предлагают — 2.50.

На викторию «Пахтакора» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.04.

«Пахтакор» по игре выглядит сильнее соперника , и явно постарается увеличить гандикап от преследователей.

Наш прогноз — Победа «Пахтакора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.94. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.04.