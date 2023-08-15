«Ред Булл Брагантино» сыграет на своем поле с «Васко да Гамой» в рамках 19-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 15 августа, начало — в 03:00 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ред Булл Брагантино»

Этот клуб проводит достаточно неплохой сезон. «Ред Булл Брагантино» находится на 5 месте в таблице.

При этом «Ред Булл Брагантино» имеет столько же очков, сколько идущий на 2 месте «Фламенго». Да и оборона действует надежно: 16 пропущенных мячей в 18 матчах.

Свой последний поединок в рамках чемпионата команда выиграла. «Быки» на выезде минимально переиграли «Коритибу».

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А вот из Южноамериканского кубка команда вылетела. В серии послематчевых пенальти она уступила «Америке МГ».

Наверняка хозяева будут активно атаковать. «Быки» реально могут побороться за 2 место, однако нужно срочно улучшать реализацию.

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» сражается за выживание. Находясь на 19 месте, команда отстает от спасительной 16 позиции на 6 очков.

Правда, в последнем поединке команде удалось взять три очка. Дома был минимально обыгран «Гремио».

А вот до того поединка «Васко да Гама» проиграл в четырех матчах кряду. Причем забить в них удалось лишь однажды.

Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 17 поединках удалось отличиться всего лишь 13 голами.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы балл. «Васко да Гама» срочно нужно набирать очки, иначе вылет станет неминуемым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ред Булл Брагантино» предлагают — 1.57.

На викторию «Васко да Гама» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.05.

«Васко да Гама» явно будет действовать вторым номером, и может найти свой шанс в контригре .

Наш прогноз — Победа «Васко да Гама» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.