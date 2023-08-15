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    «Васко да Гама» точно не проиграет?!

    «Ред Булл Брагантино» — «Васко да Гама». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 15 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Васко да Гама»
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    «Васко да Гама»
    «Ред Булл Брагантино» сыграет на своем поле с «Васко да Гамой» в рамках 19-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 15 августа, начало — в 03:00 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 15 Августа 2023 года
    Брагантино
  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 03:00 Васко да Гама Васко да Гама
  • Бразилия. Серия А
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    «Ред Булл Брагантино»

    Этот клуб проводит достаточно неплохой сезон. «Ред Булл Брагантино» находится на 5 месте в таблице.

    При этом «Ред Булл Брагантино» имеет столько же очков, сколько идущий на 2 месте «Фламенго». Да и оборона действует надежно: 16 пропущенных мячей в 18 матчах.

    Свой последний поединок в рамках чемпионата команда выиграла. «Быки» на выезде минимально переиграли «Коритибу».

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    А вот из Южноамериканского кубка команда вылетела. В серии послематчевых пенальти она уступила «Америке МГ».

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. «Быки» реально могут побороться за 2 место, однако нужно срочно улучшать реализацию.

    «Васко да Гама»

    «Васко да Гама» сражается за выживание. Находясь на 19 месте, команда отстает от спасительной 16 позиции на 6 очков.

    Правда, в последнем поединке команде удалось взять три очка. Дома был минимально обыгран «Гремио».

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  • 11/08/2023

    • А вот до того поединка «Васко да Гама» проиграл в четырех матчах кряду. Причем забить в них удалось лишь однажды.

    Главным бичом команды является крайне слабая атака. В 17 поединках удалось отличиться всего лишь 13 голами.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы балл. «Васко да Гама» срочно нужно набирать очки, иначе вылет станет неминуемым.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ред Булл Брагантино» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Васко да Гама» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.05.

    «Васко да Гама» явно будет действовать вторым номером, и может найти свой шанс в контригре.

    Наш прогноз — Победа «Васко да Гама» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.

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    «Ред Булл Брагантино» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на футбол. «Васко да Гама» точно не проиграет?!
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