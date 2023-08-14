«Атлетико» сыграет на своем поле против «Гранады» в первом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 14 августа, начало — в 22:30 мск. «Атлетико» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Мадридская команда в прошлом сезоне выступила средне. «Матрасники» не смогли составить конкуренцию «Барселоне» в борьбе за чемпионский титул и финишировали третьими. В этом сезоне команда из столицы Испании выступит в Лиге чемпионов.

Коллектив из Мадрида смог набрать 77 очков в 38 матчах и на один пункт отстал от второго «Реала», но на одиннадцать баллов от первой «Барселоны». Разница забитых и пропущенных мячей составила 70:33.

В Кубке Испании «Атлетико» добрался до четвертьфинальной стадии, но там в дополнительное время уступил мадридскому «Реалу» (1:3). В еврокубках подопечные Диего Симеоне выступили крайне неудачно и не смогли пробиться даже в плей-офф.

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Во время летних сборов мадридцы провели четыре товарищеских матча. Сначала они проиграли сборной К-Лиги (2:3), затем переиграли «Манчестер Сити» (2:1), после чего сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0) и «Севильей» (1:1).

«Гранада»

Команда из одноименного города в прошлом сезоне выступала в Сегунде и уверенно вышла в Примеру. «Бело-красные» смогли выиграть второй по силе испанский дивизион. «Грана» набрала 75 очков по итогам 42 матчей.

«Насриды» на три пункта смогли обойти «Лас-Пальмас» и «Леванте», которые стали вторым и третьим. Из этого можно сделать вывод, что судьба путевок в Примеру решалась в самых последних турах.

В Кубке Испании «Гранада», конечно, выступила не лучшим образом, но это неудивительно, поскольку все силы были брошены именно на чемпионат. Во втором по престижности турнире команда из Гранады проиграла «Овьедо» (0:1) на стадии 1/32 финала.

Летом подопечные Пако Лопеса также проводили спарринги. Они одолели «Сан Фернандо» (3:1), «Эхидо» (8:0), «Санлукуэно» (1:0), «Сеуту» (2:0) и «Хетафе» (2:1), но уступили «Альмерии» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,30.

Успех «Гранады» оценивается в 12,00, ничья — в 5,40.

Поставим на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на то, что «Атлетико» уверенно выиграет.