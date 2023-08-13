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    «Базель» дожмет соперника во втором тайме?

    «Базель» — «Лозанна». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 13 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Базель» — «Лозанна»
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    «Базель» — «Лугано»
    «Базель» сыграет дома против «Лозанны» в рамках 4-го тура швейцарской Суперлиги. Начало матча — 13 августа в 15:15 по московскому времени. «Базель» — «Лозанна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Базель»

    Команда плохо стартовала в новом сезоне чемпионата Швейцарии. На счету «Базеля» одна победа и два поражения в трех стартовых турах. Сейчас «красно-синие» с 3-мя очками занимают 9-ю строчку в таблице.

    Неудачи постигли «Базель» и в Лиге конференций. Во втором квалификационном раунде еврокубка швейцарский клуб уступил по сумме двух встреч казахстанскому «Тоболу» (3:4). Напомним, что в прошлом розыгрыше этого турнира «Базель» дошел до полуфинала.

    Новый сезон швейцарской Суперлиги «красно-синие» начали с гостевого поражения от «Санкт-Галлена» (1:2). Далее «Базель» отыгрался на «Винтертуре» (5:2), а затем снова уступил, проиграв со счетом 1:3 «Грассхопперу».

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    Эта команда пока очень слаба в обороне, регулярно позволяя соперникам прорывать свои оборонительные редуты. К матчу с «Лозанной» она подходит с нулевой разницей забитых и пропущенных мячей (7:7).

    «Лозанна»

    У «Лозанны» по-прежнему нет побед на старте нового сезона. В 3-х турах эта команда сыграла один раз вничью при двух поражениях. Сейчас «Лозанна» занимает 10-е место в таблице.

    Единственное очко новичку швейцарской Суперлиги удалось взять во втором туре против «Грассхоппера» (1:1). Семикратный чемпион страны не удержал минимальное преимущество и пропустил ответный гол за 14 минут до окончания основного времени матча.

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    • Также «Лозанна» в первом туре на выезде навязала борьбу действующим триумфаторам турнира «Янг Бойзу». При счете 1:1 на 97-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который был реализован командой из Берна. Как итог — поражение «Лозанны» 1:2.

    Еще одно фиаско в турнире эта команда потерпела в крайнем туре. Соперник был куда менее грозен, но даже дома «Лозанна» не смогла удержать ничью, снова пропустив в компенсированное время матча от «Ивердона» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Базелю». На победу хозяев поля предлагают коэффициент 1.95.

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    Триумф «Лозанны» оценен с коэффициентом 3.55, ничья идет за 3.90.

    В каждом из 3-х последних матчах «Лозанна» уступала своим соперникам во вторых таймах.

    Наш прогноз и ставка — Победа «Базеля» во 2-м тайме 2.25.

    8 последних матчей с участием «Базеля» получились результативными, в которых было забито не менее 3-х голов за игру. Еще один вариант для ставки — ТБ (3) за 1.88.

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    «Базель» — «Лозанна»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Базель» дожмет соперника во втором тайме?
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