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    «Ленинградец» — «Шинник». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ленинградец» — «Шинник»
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    Сергей Кирьяков
    «Ленинградец» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 августа, начало — в 16:00 мск. «Ленинградец» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Августа 2023 года
    Ленинградец
  • Россия. ФНЛ
    •  Ленинградец 16:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
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    «Ленинградец»

    Новичок первого дивизиона стартовал относительно неплохо. В четырех первых турах команда Сергея Кирьякова набрала 5 очков.

    Главным бичом команды является слабая атака. Подопечные Кирьякова отличились всего лишь двумя точными ударами.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ленинградец» на выезде пропустил 4 сухих мяча от «Тюмени».

    Прогнозы на ФНЛ

    До того петербуржцы дома расписали мировую с «Родиной» (1:1). Да и ведущий форвард команды Михаил Маркин пока никак не наберет оптимальные кондиции.

    Нет сомнений, что подопечные Кирьякова будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно набирать очки, особенно в родных стенах.

    «Шинник»

    Эта команда неудачно стартовала в первенстве. «Шинник» набрал лишь три очка в 4 матчах, пропустив при этом 8 мячей.

    Ярославцы изначально считались борцами за выживание, и, видимо, их ждет именно такая реальность. Зато атакует «Шинник» неплохо, отличившись 5 раз.

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  • 09/08/2023

    • В предыдущем туре «Шинник» не смог разжиться баллами. Дома команда потерпела поражение от «Химок» (1:2).

    До того ярославцы переиграли «Волгарь» (2:0). Правда, соперник выглядел еще бледнее, да и вообще, проблем в игре «Шинника» громадье.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. Ярославцы логично будут рассчитывать на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ленинградца» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Шинника» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.24.

    Обе команды стартовали не столь успешно, и уж точно постараются поднатореть в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Победа «Ленинградца» за 2.19.

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    «Ленинградец» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. На «Петровском» будут забивать!
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