«Ленинградец» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 августа, начало — в 16:00 мск. «Ленинградец» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ленинградец»

Новичок первого дивизиона стартовал относительно неплохо. В четырех первых турах команда Сергея Кирьякова набрала 5 очков.

Главным бичом команды является слабая атака. Подопечные Кирьякова отличились всего лишь двумя точными ударами.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ленинградец» на выезде пропустил 4 сухих мяча от «Тюмени».

Прогнозы на ФНЛ

До того петербуржцы дома расписали мировую с «Родиной» (1:1). Да и ведущий форвард команды Михаил Маркин пока никак не наберет оптимальные кондиции.

Нет сомнений, что подопечные Кирьякова будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно набирать очки, особенно в родных стенах.

«Шинник»

Эта команда неудачно стартовала в первенстве. «Шинник» набрал лишь три очка в 4 матчах, пропустив при этом 8 мячей.

Ярославцы изначально считались борцами за выживание, и, видимо, их ждет именно такая реальность. Зато атакует «Шинник» неплохо, отличившись 5 раз.

В предыдущем туре «Шинник» не смог разжиться баллами. Дома команда потерпела поражение от «Химок» (1:2).

До того ярославцы переиграли «Волгарь» (2:0). Правда, соперник выглядел еще бледнее, да и вообще, проблем в игре «Шинника» громадье.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. Ярославцы логично будут рассчитывать на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ленинградца» предлагают — 2.19.

На викторию «Шинника» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.24.

Обе команды стартовали не столь успешно, и уж точно постараются поднатореть в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Победа «Ленинградца» за 2.19.