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    «Лозанна Уши» не сдержит атаку «Цюриха»

    «Лозанна Уши» — «Цюрих». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лозанна Уши» — «Цюрих»
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    «Цюрих» — «Санкт-Галлен»
    «Лозанна Уши» и «Цюрих» сыграют между собой в рамках 4-го тура швейцарской Суперлиги. Начало матча — 12 августа в 19:00 по московскому времени. «Лозанна Уши» — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лозанна Уши»

    Два поражения и ничья — именно так стартовал дебютант в швейцарской Суперлиги в новом сезоне. «Лозанна Уши» с одним набранным очком расположилась на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    Команде не повезло с календарем на старте турнира. «Лозанна Уши» встречалась с тремя соперниками из топ-4 прошлого сезона. Но даже в таком непростом испытании новичку чемпионата удалось набрать одно очко.

    В матче 3-го тура против «Серветта» «Лозанна Уши» могла рассчитывать и на победу, если бы не пропущенный гол на 96-й минуте матча. Обидная ничья — 1:1. Так или иначе, подопечные Антони Браиза получили опыт против сильнейших команд Швейцарии.

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    До матча с «Серветтом» клуб из Лозанны разгромно проиграл дома «Лугано» (0:3). Также было фиаско в гостевом матче на выезде с «Люцерном» (1:2).

    «Цюрих»

    В прошлом сезоне «Цюрих» занял скромное 8-е место в чемпионате, закончив сезон с отрицательной разницей мячей. Команда одержала всего 10 побед в 36-ти турах, а в кубке страны вылетела уже на стадии 1/16 финала.

    На старте новой кампании «Цюрих» выбился в лидеры после трех туров. Команда набрала столько же очков, сколько и «Янг Бойз» (по 7), но опережает действующих чемпионов по лучшей разнице мячей.

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    • Самое серьезное сопротивлению «Цюриху» в начале сезона доставил «Серветт» (2:2). В матче 2-го тура команда Бо Хенриксена к 57-й минуте уверенно вела в два мяча (2:0), но упустила победу, пропустив дважды за 20 минут.

    Два других матча «Цюрих» выиграл уверенно и всухую. Если победа над «Ивердоном» (2:0) в первом туре была ожидаемой, то разгром «Лугано» (3:0) в крайней встрече чемпионата был не так очевиден до начала игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Цюриху». Победа гостей в этом матче оценивается с коэффициентом 1.83.

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    Поставить на викторию «Лозанна Уши» можно за 3.95, ничья идет с таким же коэффициентом 3.95.

    Во всех 3-х стартовых матча «Цюрих» забивал не менее 2-х мячей.

    Наш прогноз и ставка — ИТБ2 (2) с коэффициентом 2.35.

    Еще один вариант для ставки — Победа «Цюриха» в 1-м тайме за 2.20.

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    «Лозанна Уши» — «Цюрих»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. «Лозанна Уши» не сдержит атаку «Цюриха»
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