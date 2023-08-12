В субботу, 12 августа, на старте сезона АПЛ-2023/24 «Борнмут» на своем поле сыграет против «Вест Хэма». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Борнмут» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

Команда пережила непростую прошлую кампанию. Место в элите на этот сезон было сохранено досрочно, хотя еще в начале весны «Борнмут» не хоронил только ленивый.

Главным бичом лондонцев является слабая оборона. В 38 матчах в воротах «Борнмута» побывал уже 71 мяч.

Коэффициенты матча Борнмут — Вест Хэм 1X2Новым игрокам 2.703.452.60Бонус$9500

В межсезонье «Вишни» провели четыре товарищеские встречи, в которых одержали две победы, а своем последнем спарринге переиграли французский «Лорьян» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы после пяти поражений кряду, так что гости, похоже, постепенно набирают нужную форму.

«Вест Хэм»

Команда провела противоречивый минувший сезон. В АПЛ лондонцы финишировали лишь на 14 месте, зато выиграли Лигу конференций.

Последний контрольный поединок команде не удался. «Вест Хэм» по всем статьям уступил «Байеру» (0:4).

Интересно, что до того команда не смогла справиться со скромным «Дагенхэм энд Редбридж» (2:2) и проиграла «Ренну», которому смогла забить лишь однажды — 1:3.

Таким образом, вот уже три поединка кряду коллектив не знает побед, что говорит о его не лучшей форме накануне нового сезона.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,54. Успех «Борнмута» оценивается в 2,69, ничья — в 3,48.

В девяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,87.

Еще один вариант ставки — «Борнмут» выиграет за 2,69, ведь гости, которые кардинально меняют состав, проиграли два последних матча.