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    Победит ли «Борнмут» «Вест Хэм»?

    «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Англии, 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» — фаворит матча
    В субботу, 12 августа, на старте сезона АПЛ-2023/24 «Борнмут» на своем поле сыграет против «Вест Хэма». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Борнмут» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Августа 2023 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 17:00 Вест Хэм Вест Хэм
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    «Борнмут»

    Команда пережила непростую прошлую кампанию. Место в элите на этот сезон было сохранено досрочно, хотя еще в начале весны «Борнмут» не хоронил только ленивый.

    Главным бичом лондонцев является слабая оборона. В 38 матчах в воротах «Борнмута» побывал уже 71 мяч.

    Коэффициенты матча Борнмут — Вест Хэм

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    В межсезонье «Вишни» провели четыре товарищеские встречи, в которых одержали две победы, а своем последнем спарринге переиграли французский «Лорьян» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы после пяти поражений кряду, так что гости, похоже, постепенно набирают нужную форму.

    «Вест Хэм»

    Команда провела противоречивый минувший сезон. В АПЛ лондонцы финишировали лишь на 14 месте, зато выиграли Лигу конференций.

    Последний контрольный поединок команде не удался. «Вест Хэм» по всем статьям уступил «Байеру» (0:4).

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    • Интересно, что до того команда не смогла справиться со скромным «Дагенхэм энд Редбридж» (2:2) и проиграла «Ренну», которому смогла забить лишь однажды — 1:3.

    Таким образом, вот уже три поединка кряду коллектив не знает побед, что говорит о его не лучшей форме накануне нового сезона.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,54. Успех «Борнмута» оценивается в 2,69, ничья — в 3,48.

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    В девяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,87.

    Еще один вариант ставки — «Борнмут» выиграет за 2,69, ведь гости, которые кардинально меняют состав, проиграли два последних матча.

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    «Борнмут» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. Победит ли «Борнмут» «Вест Хэм»?
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