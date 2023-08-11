В пятницу, 11 августа, в первом туре испанской Сегунды сезона 2023/24 «Вальядолид» на своем поле примет «Спортинг» из Хихона. Начало игры намечено на 22:30 по мск. «Вальядолид» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Причем понижение в классе команда оформила лишь в заключительном туре, не справившись дома с конкурентом «Хетафе» 0:0.

Главной проблемой коллектива на протяжении всего сезона в элиты была реализация, ведь «пусела» забила только 33 гола в 38 проведенных матчах, а пропустила она аж 63 мяча.

Коэффициенты матча Вальядолид — Спортинг Хихон 1X2Новым игрокам 1.803.354.90Бонус$9500

Летом «фиолетово-белые» провели пять контрольных встреч, выиграв два из них при двух фиаско и одной мировой. Среди этих игр стоить выделить викторию над «Райо Вальекано» 3:2.

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В трансферное окно «Вальядолид» продал несколько своих ведущих футболистов, выручив за них более 20 миллионов евро. А приобрела команда всего лишь свободных агентов.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» слабо выступил в прошлом розыгрыше Сегунды, финишировав в нижней части турнирной таблицы, в двух строках от зоны вылета, опередив ее на шесть пунктов.

Коллектив из Хихиона за 42 проведенные игры минувшего чемпионата смог выиграть лишь в 11 из них при 17 ничьих и 14 фиаско. Забивал/пропускал он на уровне гола за матч — 43 против 48.

В межсезонье «красно-белые» провели шесть спарринг-встреч и смогли выиграть только в одной из них. Еще три поединка они закончили вничью и потерпели два поражения.

«Спортинг» особо не был активным на трансферном рынке, пополнившись только свободными агентами средней руки. Особых потерь у команды также нет.

Последний раз между собой эти клубы играли в позапрошлом розыгрыше Сегунды, и тогда дважды верх взял «Вальядолид» — 1:0 и 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вальядолида» предлагают — 1.84.

На викторию «Спортинга» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.50.

Так как обе команды не отличаются высокой результативность, то результативного поединка здесь точно не стоит ждать. В общем, рекомендуем ставить на то, что в матче будет забито 0 или 1 гол.

А что касаемо исхода, то прогнозируем в данном поединке ничью, учитывая миролюбие характеры данных клубов.