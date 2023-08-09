«Панатинаикос» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:00 мск. «Панатинаикос» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» выиграл у команды «Днепр-1» на предыдущей стадии. После крупной победы со счетом 3:1 в первой игре он свел ответный матч вничью 2:2.

До старта в Лиге чемпионов греческий клуб сыграл 7 товарищеских матчей в летнее межсезонье. «Панатинаикос» выиграл 5 матчей, 1 встречу свёл к ничейному результату и 1 игру проиграл.

Коэффициенты матча Панатинаикос — Марсель 1X2Новым игрокам 4.053.451.95Бонус$9500

В выигрышной серии стоит отметить игры с клубами «АЕК» из Ларнаки (3:1), ЦСКА-1948 (1:0), «Петролул» (2:0), «Рогаска» (3:1) и «Винер Виктория» (4:0). Была ничья с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (1:1) и поражение от «Райо Вальекано» (0:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В 10 последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при шести победах и трех ничьих, поэтому в целом у него неплохая форма.

«Марсель»

«Марсель» провел откровенно блеклый минувший сезон. Команда завершила чемпионат Франции лишь на третьем месте.

Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Марсель» добыл две виктории и потерпел два поражения.

Последний контрольный поединок завершился как раз неудачей. Провансальцы сыграли против «Байера», который победил со счетом 2:1.

В последних семи поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал две победы при пяти поражениях — явно плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 2,05. Успех «Панатинаикоса» оценивается в 3,69, ничья — в 3,40.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,80.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,82, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.