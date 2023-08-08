Московский «Спартак» в рамках второго тура группового этапа Кубка России на своем поле сыграет против «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Поединок пройдет 8 августа и начнется в 20:45 по мск. «Спартак» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Московский коллектив очень стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сначала «красно-белые» смогли на своем поле взять верх над «Оренбургом» (3:2), затем в родных стенах сломили сопротивление калининградской «Балтики» (2:1), после чего на выезде разгромили казанский «Рубин» (4:1).

Сейчас столичный коллектив имеет стопроцентный показатель, девять очков из девяти возможных, и лидирует в турнирной таблице. Столько же набранных пунктов только у «Краснодара».

Коэффициенты матча Спартак — Пари НН 1X2Новым игрокам 1.554.305.70Бонус$9500

В Кубке России команда из Москвы также победила. Коллектив из столицы страны взял верх над «Краснодаром» (2:1). «Спартак» сделал весомую заявку на то, чтобы побороться в этом сезоне за чемпионский титул с «Зенитом», а также попробовать выиграть Кубок.

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Подопечные Гильермо Абаскаля во время летнего сбора успели сыграть четыре контрольные игры. Сначала они сыграли вничью со столичным «Торпедо» (2:2) и «Акроном» из Тольятти (1:1), после чего уступили тому же «Акрону» (0:2) и наконец переиграли азербайджанский «Нефтчи» (2:0).

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода начала новое российское первенство достаточно средне. Сначала нижегородцы потерпели домашнее поражение от питерского «Зенита» (0:2), затем на выезде расписали мировую с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0), после чего в гостях уступили «Краснодару» (0:1).

В итоге нижегородский коллектив смог набрать только одно очко и так и не забил ни единого мяча. «Пари НН» сейчас находится на четырнадцатой позиции. Думается, что команда и в этом сезоне будет бороться за выживание.

В Кубке России подопечные Сергея Юрана стартовали намного круче и победили в серии пенальти. Нижегородская команда оказалась сильнее московского «Динамо». Благодаря этому она претендует на выход из группы.

Что касается подготовки к сезону, то команда также сыграла четыре контрольных поединка, обыграв ивановский «Текстильщик» (2:0), переиграв раменский «Сатурн» (2:0) и дважды проиграв столичному «Динамо» (0:1 и 3:4).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Спартак», коэффициент на победу которого равен 1,55.

Успех «Пари НН» оценивается в 5,60, ничья — в 4,30.

Наши прогноз и ставка — команды забьют минимум три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на то, что «Спартак» добудет уверенную победу.