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    Испытает ли «Спартак» проблемы в матче с «Пари НН»?

    «Спартак» — «Пари НН». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок России, 8 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Пари НН»
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    Московский «Спартак» в рамках второго тура группового этапа Кубка России на своем поле сыграет против «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Поединок пройдет 8 августа и начнется в 20:45 по мск. «Спартак» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 08 Августа 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 20:45 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Спартак»

    Московский коллектив очень стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сначала «красно-белые» смогли на своем поле взять верх над «Оренбургом» (3:2), затем в родных стенах сломили сопротивление калининградской «Балтики» (2:1), после чего на выезде разгромили казанский «Рубин» (4:1).

    Сейчас столичный коллектив имеет стопроцентный показатель, девять очков из девяти возможных, и лидирует в турнирной таблице. Столько же набранных пунктов только у «Краснодара».

    Коэффициенты матча Спартак — Пари НН

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  • 1.554.305.70Бонус$9500
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    В Кубке России команда из Москвы также победила. Коллектив из столицы страны взял верх над «Краснодаром» (2:1). «Спартак» сделал весомую заявку на то, чтобы побороться в этом сезоне за чемпионский титул с «Зенитом», а также попробовать выиграть Кубок.

    Все прогнозы на РПЛ

    Подопечные Гильермо Абаскаля во время летнего сбора успели сыграть четыре контрольные игры. Сначала они сыграли вничью со столичным «Торпедо» (2:2) и «Акроном» из Тольятти (1:1), после чего уступили тому же «Акрону» (0:2) и наконец переиграли азербайджанский «Нефтчи» (2:0).

    «Пари НН»

    Команда из Нижнего Новгорода начала новое российское первенство достаточно средне. Сначала нижегородцы потерпели домашнее поражение от питерского «Зенита» (0:2), затем на выезде расписали мировую с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0), после чего в гостях уступили «Краснодару» (0:1).

    В итоге нижегородский коллектив смог набрать только одно очко и так и не забил ни единого мяча. «Пари НН» сейчас находится на четырнадцатой позиции. Думается, что команда и в этом сезоне будет бороться за выживание.

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  • 05/08/2023

    • В Кубке России подопечные Сергея Юрана стартовали намного круче и победили в серии пенальти. Нижегородская команда оказалась сильнее московского «Динамо». Благодаря этому она претендует на выход из группы.

    Что касается подготовки к сезону, то команда также сыграла четыре контрольных поединка, обыграв ивановский «Текстильщик» (2:0), переиграв раменский «Сатурн» (2:0) и дважды проиграв столичному «Динамо» (0:1 и 3:4).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Спартак», коэффициент на победу которого равен 1,55.

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    Успех «Пари НН» оценивается в 5,60, ничья — в 4,30.

    Наши прогноз и ставка — команды забьют минимум три мяча на двоих.

    Также сделаем ставку на то, что «Спартак» добудет уверенную победу.

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    «Спартак» — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на футбол. Испытает ли «Спартак» проблемы в матче с «Пари НН»?
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