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    Смогут ли «Рубин» и «Локомотив» определить победителя?

    «Рубин» — «Локомотив». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Кубок России, 8 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Локомотив»
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    Артем Дзюба
    Казанский «Рубин» в рамках второго тура группового этапа Кубка России на своем поле сыграет против московского «Локомотива». Поединок пройдет 8 августа и начнется в 18:30 по мск. «Рубин» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 08 Августа 2023 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 18:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Рубин»

    Команда из Казани средне стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. В первой игры казанцы на выезде сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2). Затем дома поделили очки в противостоянии с «Оренбургом» (1:1). И, наконец, в родных стенах уступили столичному «Спартаку» (1:1).

    В итоге казанский коллектив имеет в своем активе только два очка после трех матчей и занимает тринадцатую позицию в турнирной таблице. Думается, что рубиновые должны находиться где-то в середине таблицы.

    Коэффициенты матча Рубин — Локомотив

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    Что касается матча Кубка России, то тут казанцы на выезде уступили «Ростову» из Ростова-на-Дону (0:1). После этого «Рубин» осложнил себе жизнь и уменьшил шансы на выход из группы.

    Все прогнозы на РПЛ

    Во время сборов подопечные Рашида Рахимова провели четыре контрольных поединка. Они оказались сильнее КАМАЗа из Набережных Челнов (5:1), сыграли вничью с московским «Торпедо» (1:1), проиграли «Крыльям Советов» из Самары (0:1) и победили их же (2:1).

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» начали новый сезон по-разному. Сначала они поделили очки с казанским «Рубином» (2:2), затем выиграли у воронежского «Факела» (4:1), а после этого крупно проиграли ЦСКА (1:4). В итоге в активе московского коллектива четыре пункта после трех туров и девятая строчка в турнирной таблице.

    Если команда из столицы России хочет бороться за самые высокие места, то она должна стремиться набирать очки в каждом матче, иначе реабилитироваться за прошлосезонный провал будет сложно.

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    • Что касается Кубка России, то тут «Локомотив» стартовал удачно. Коллектив из Москвы в родных стенах смог сломить сопротивление екатеринбургского «Урала» (2:1). Несмотря на то, что группа команде попалась не из легких, москвичи обязаны из нее выходить.

    Если вспоминать учебно-тренировочные сборы подопечных Михаила Галактионова, то в их время они успели сыграть несколько контрольных поединков. «Локомотив» не смог выявить победителя в матче с омским «Иртышом» (1:1), оказался сильнее астраханского «Волгаря» (4:2), проиграл калининградской «Балтике» (0:1), выиграл у «СКА-Хабаровск» (3:0) и разнес «Квант» (7:0).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают маленькое предпочтение гостям. На победу «Локомотива» предлагают поставить за 2.60.

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    На викторию «Рубина» дают 2.70, ничья оценена в 3.30.

    Ставка и прогноз — ничья примерно равных команд.

    Также мы поставим на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Рубин» — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Рубин» и «Локомотив» определить победителя?
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