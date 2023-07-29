«Урал» сыграет на своем поле против «Пари НН» в рамках второго тура чемпионата России. Матч пройдет 29 июля, начало — в 17:30 мск. «Урал» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» стал автором главной сенсации первого тура, одержав победу над ЦСКА (2:1).

Результат, конечно же, удивил, однако здесь надо учитывать несколько важных нюансов.

Коэффициенты матча Урал — Пари НН 1X2Новым игрокам 2.033.303.95Бонус$9500

Дело в том, что «армейцы» перед началом сезона остались без двух основных центральных защитников, а еще один получил травму уже по ходу матча в Екатеринбурге.

В итоге «Урал» шикарно воспользовался проблемами соперника. Как ни крути, а это именно тренерская победа — Виктор Гончаренко красиво переиграл Владимира Федотова.

Следующий матч «Урал» провел не так удачно. Несколько дней назад екатеринбургский клуб уступил на выезде «Локомотиву» (1:2) в рамках Кубка России. Но в целом команда Гончаренко тоже выглядела достойно.

«Пари НН»

«Пари НН» начал новый чемпионат с домашнего поражения от «Зенита» (0:2).

Надо признать, что нижегородцы провели очень слабый матч. Правда, они, конечно же, уверены, что во всем виновато удаление защитника Виктора Александрова в начале второго тайма.

Но и до этого эпизода было ясно, что «Пари НН» вряд ли отберет очки у действующего чемпиона, который полностью контролировал ситуацию на поле.

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Команда Сергея Юрана реабилитировалась уже через несколько дней, выиграв в Кубке России у «Динамо». Основное время завершилось вничью 1:1, в серии пенальти нижегородцы оказались стрессоустойчивее, чем соперник, который играл, по сути, экспериментальным составом.

Прогноз и ставка

На «Урал» в этом матче можно поставить 2.01, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Пари НН» — за 3.92.

Судя по первым матчам, логично предположить, что Гончаренко и Юрана удивит. «Пари НН», может, и с характером, но классных игроков в команде мало, это факт.

В общем, здесь действительно можно рассмотреть ставку на победу хозяев, которые классно провели матчи с московскими клубами.

Ставка — победа «Урала» за 2.01.

Также можно подумать о смелой ставке на голы «Урала» в обоих таймах за 3.68.