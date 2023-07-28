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    «Колос» одолеет новичка элиты

    «Оболонь» — «Колос». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, УПЛ, 28 июля 2023 года

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    «Колос»
    «Оболонь» сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 июля, начало — в 17:00 мск. «Оболонь» — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Июля 2023 года
    FC Obolon Kiev
  • Украина. Премьер-лига
    •  FC Obolon Kiev 17:00 Колос Колос
  • Ковалёвка
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    «Оболонь»

    Киевский клуб наконец-то вернулся в элитный дивизион. «Оболонь» по составу выглядит скромно, но вполне способна сохранить за собой место в УПЛ.

    Команда Валерия Иващенко провела 5 контрольных поединков. В них «Оболонь» добыла 3 победы, уступив лишь однажды.

    Последний спарринг оболонцы завершили вничью. Команда не сумела переиграть скромную «Чайку» (1:1).

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    Обращает на себя внимание прогресс Игоря Краснопира. Молодой форвард способен стать одним из открытий нового чемпионата Украины.

    И уж точно киевляне постараются стартовать успешно. Тем паче, на уютной родной арене «Оболонь» будет стараться показать себя на новом уровне.

    «Колос»

    Эта команда провела не лучший минувший сезон. Клуб из живописной Ковалевки финишировал на скромной 9 строчке в УПЛ.

    Да и атакует «Колос» крайне слабо. В 30 матчах игроки команды Ярослава Вишняка отличились всего 23 точными ударами.

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    • Ковалевцы также были активны летом в плане спаррингов. Из 7 матчей команда выиграла трижды, причем «Оболони» «Колос» уступил со счетом 2:4.

    Последний контрольный поединок принес команде ничью. «Колос» устроил голевую перестрелку на пару с «Полесьем» (3:3).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. На стороне подопечных Вишняка опыт и преимущество в классе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Колоса» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Оболони» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.35.

    «Колос» по всем показателям выглядит монолитнее новичка элиты, к тому же имеет в составе опытных мастеров.

    Наш прогноз — Победа «Колоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 2.75.

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    «Оболонь» — «Колос»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на футбол. «Колос» одолеет новичка элиты
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