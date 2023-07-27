«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» — обладатель Кубка Белоруссии, благодаря этому трофею белорусский получил путевку во 2-й раунд Лиги конференций.
В еврокубках команда из Жодино в последний раз участвовала в 2021-м. Тогда тоже был второй раунд Лиги конференций. Белорусский клуб его не смог преодолеть, уступив в двухматчевой дуэли «Копенгагену» из Дании (1:9).
Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — АЕК Ларнака
В чемпионате Белоруссии «торпедовцы» расположились на третьей строчке с активом в 27 пунктов. В 15-м туре турнира «Торпедо» разошелся миром с минским «Динамо».
Буквально перед стартом в еврокубках «Торпедо-БелАЗ» провел товарищескую встречу с «Жодино Южное» и проиграл (2:3).
«АЕК» Ларнака
АЕК Ларнака — бронзовый призер чемпионата Кипра. В летнее межсезонье футболисты Кастаньера Ольтры провели несколько товарищеских матчей.
Была одержана всего одна победа над клубом «Аль-Таи» из Саудовской Аравии (2:0), были поражения в матчах с венгерской «Кишвардой» (1:2) и греческим «Панатинаикосом», а также ничья в поединке с сербской «Войводиной» (0:0).
В прошлом еврокубковом сезоне АЕК сыграл во всех трех турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов был проигрыш от датского «Мидтьюланна» (2:2 — ничья по сумме двух матчей и 3:4 — поражение в серии пенальти).
Потом была квалификация Лиги Европы, в которой АЕК выиграл у сербского «Партизана» (4:3) и украинского клуба «Днепр-1» (5:1).
В групповом этапе АЕКу противостояли французский «Ренн», турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо». Киприоты заняли в квартете 3 место и шагнули в Лигу конференций.
В 1/16 финала ЛК АЕК снова переиграл «Днепр-1» (1:0 — по сумме двух матчей). Остановился европоход киприотов в 1/8 финала турнира, в котором АЕК проиграл лондонскому «Вест Хэму» (0:6).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Торпедо-БелАЗа» можно поставить за 4.16, ничью оценивают в 3.50. А на победу АЕКа — 1.92.
Прогноз: АЕК — фаворит пары, совершенно разный уровень команд. Киприоты наверняка отличаться в матче и не раз.
Ставка: Фора «АЕКа» (-1) с коэффициентом 2.65.
Альтернативный прогноз: Стоит ожидать от соперников яркой игры и результативных действий. Есть вероятность, что команды сыграют по верхам.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.