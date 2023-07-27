В четверг, 27 июля «Торпедо-БелАЗ» на нейтральном поле сыграет против АЕКа из Ларнаки. Это перва игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Торпедо-БелАЗ» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» — обладатель Кубка Белоруссии, благодаря этому трофею белорусский получил путевку во 2-й раунд Лиги конференций.

В еврокубках команда из Жодино в последний раз участвовала в 2021-м. Тогда тоже был второй раунд Лиги конференций. Белорусский клуб его не смог преодолеть, уступив в двухматчевой дуэли «Копенгагену» из Дании (1:9).

Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — АЕК Ларнака 1X2Новым игрокам 4.703.451.82Бонус$9500

Все прогнозы на футбол

В чемпионате Белоруссии «торпедовцы» расположились на третьей строчке с активом в 27 пунктов. В 15-м туре турнира «Торпедо» разошелся миром с минским «Динамо».

Буквально перед стартом в еврокубках «Торпедо-БелАЗ» провел товарищескую встречу с «Жодино Южное» и проиграл (2:3).

«АЕК» Ларнака

АЕК Ларнака — бронзовый призер чемпионата Кипра. В летнее межсезонье футболисты Кастаньера Ольтры провели несколько товарищеских матчей.

Была одержана всего одна победа над клубом «Аль-Таи» из Саудовской Аравии (2:0), были поражения в матчах с венгерской «Кишвардой» (1:2) и греческим «Панатинаикосом», а также ничья в поединке с сербской «Войводиной» (0:0).

В прошлом еврокубковом сезоне АЕК сыграл во всех трех турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов был проигрыш от датского «Мидтьюланна» (2:2 — ничья по сумме двух матчей и 3:4 — поражение в серии пенальти).

Потом была квалификация Лиги Европы, в которой АЕК выиграл у сербского «Партизана» (4:3) и украинского клуба «Днепр-1» (5:1).

В групповом этапе АЕКу противостояли французский «Ренн», турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо». Киприоты заняли в квартете 3 место и шагнули в Лигу конференций.

В 1/16 финала ЛК АЕК снова переиграл «Днепр-1» (1:0 — по сумме двух матчей). Остановился европоход киприотов в 1/8 финала турнира, в котором АЕК проиграл лондонскому «Вест Хэму» (0:6).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Торпедо-БелАЗа» можно поставить за 4.16, ничью оценивают в 3.50. А на победу АЕКа — 1.92.

Прогноз: АЕК — фаворит пары, совершенно разный уровень команд. Киприоты наверняка отличаться в матче и не раз.

Ставка: Фора «АЕКа» (-1) с коэффициентом 2.65.

Альтернативный прогноз: Стоит ожидать от соперников яркой игры и результативных действий. Есть вероятность, что команды сыграют по верхам.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.