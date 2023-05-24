«Вильярреал»
Команда находится в зоне еврокубков, занимая 5-е место в испанской Примере. За 3 тура до конца чемпионата «Вильярреал» еще имеет шансы попасть в зону Лиги чемпионов, но шансов не так много (отрыв 5 очков).
Стоит отметить, что команда также занимает 5-е место в лиге по забитым и пропущенным голам — 54 и 36 соответственно.
Коэффициенты матча Вильярреал — Кадис
У «Вильярреала» продолжает беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей. За этот период команда выиграла 4 встречи и однажды сыграла вничью.
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В одном из последних матчей «Вильярреал» разгромил «Атлетик» (5:1). Хозяева нанесли 11 ударов в створ ворот.
Команда проиграла только 4 матча из 17-и на своем поле в нынешнем сезоне. В последних 5-и домашних встречах «Вильярреал» проиграл только один матч, победив 4 раза.
«Кадис»
Команда продолжает бороться за выживание в испанской Примере. «Кадис» занимает 16-е место в турнирной таблице с 38-ю очками в активе.
Команда отстает от зоны вылета лишь на 3 балла. Стоит отметить, что «Кадис» является одним из худших в лиге по результативности — всего 28 голов в 35-и матчах сезона при 50-и пропущенных.
В последних 5-и встречах «Кадис» выступает не очень стабильно. Команда проиграла 3 матча и дважды победила. В последнем туре «Кадис» разобрался с «Вальядолидом» (2:0), а до этого проиграла «Мальорке» (0:1).
В нынешнем сезоне «Кадис» выиграл только 3 гостевых матча из 17-и при 9-и поражениях. К слову, в гостях команда забила меньше всех в лиге — 10 голов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.51.
На викторию «Кадиса» дают — 6.20, ничья оценена — в 4.70.
«Вильярреал» очень мощно выступает в последнее время. Команда умеет играть против соперников из нижней части турнирной таблицы.
Наш прогноз — Тотал голов 1.5 больше во 2-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.84. Более рискованный вариант для ставки — Количество голов «2-3» за 2.10.