«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Кадис» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 мая, начало — в 20:30 мск. «Вильярреал» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Команда находится в зоне еврокубков, занимая 5-е место в испанской Примере. За 3 тура до конца чемпионата «Вильярреал» еще имеет шансы попасть в зону Лиги чемпионов, но шансов не так много (отрыв 5 очков).

Стоит отметить, что команда также занимает 5-е место в лиге по забитым и пропущенным голам — 54 и 36 соответственно.

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У «Вильярреала» продолжает беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей. За этот период команда выиграла 4 встречи и однажды сыграла вничью.

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В одном из последних матчей «Вильярреал» разгромил «Атлетик» (5:1). Хозяева нанесли 11 ударов в створ ворот.

Команда проиграла только 4 матча из 17-и на своем поле в нынешнем сезоне. В последних 5-и домашних встречах «Вильярреал» проиграл только один матч, победив 4 раза.

«Кадис»

Команда продолжает бороться за выживание в испанской Примере. «Кадис» занимает 16-е место в турнирной таблице с 38-ю очками в активе.

Команда отстает от зоны вылета лишь на 3 балла. Стоит отметить, что «Кадис» является одним из худших в лиге по результативности — всего 28 голов в 35-и матчах сезона при 50-и пропущенных.

В последних 5-и встречах «Кадис» выступает не очень стабильно. Команда проиграла 3 матча и дважды победила. В последнем туре «Кадис» разобрался с «Вальядолидом» (2:0), а до этого проиграла «Мальорке» (0:1).

В нынешнем сезоне «Кадис» выиграл только 3 гостевых матча из 17-и при 9-и поражениях. К слову, в гостях команда забила меньше всех в лиге — 10 голов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.51.

На викторию «Кадиса» дают — 6.20, ничья оценена — в 4.70.

«Вильярреал» очень мощно выступает в последнее время. Команда умеет играть против соперников из нижней части турнирной таблицы.

Наш прогноз — Тотал голов 1.5 больше во 2-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.84. Более рискованный вариант для ставки — Количество голов «2-3» за 2.10.