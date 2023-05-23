«Реал Сосьедад» примет «Альмерию» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 23 мая и начнется в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Пока что делает это успешно. В настоящий момент клуб занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

В активе «бело-голубых» сейчас 65 пунктов. Выше они не поднимутся, но главной задачей остается сохранить четвертую позицию, поскольку «Вильярреал» отстает на пять пунктов.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Альмерия 1X2Новым игрокам 1.434.607.20Бонус$9500

«Реал Сосьедад» уже давно вылетел из Кубка Испании, уступив «Барселоне», а также смог дойти до 1/8 финала Лиги Европы. Там подопечные Иманоля Альгуасиля проиграли римской «Роме».

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Коллектив не знает поражений шесть последних поединков кряду при четырех победах, поэтому будет явным фаворитом игры.

«Альмерия»

Команда сражается за сохранение прописки в элите. На данный момент «Альмерия» занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры.

Вот только оборона команды частенько дает сбои. В 35 матчах пропущено уже 61 мяч в свои ворота, да и отрыв от опасной зоны составляет лишь четыре очка.

Минувший тур принес клубу успех. На своем поле андалузцы сумели разгромить «Мальорку» с результатом 3:0.

В последних шести поединках коллектив чередовал поражения с победами, и если эта тенденция продолжится, то теперь гостей ожидает неудача.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Альмерии» оценивается в 6,69, ничья — в 4,59.

В трех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,91.

Еще один вариант ставки — «Реал Сосьедад» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,00, ведь хозяева выиграли три из четырех предыдущих матчей, тогда как в двух последних из них было забито больше 2,5 голов.