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    Оформит ли «Сосьедад» путевку в Лигу чемпионов?

    «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Ставка (к. 1.91) и прогноз на Примеру 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Альмерия»
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    «Сосьедад» идет на 4-м месте
    «Реал Сосьедад» примет «Альмерию» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 23 мая и начнется в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Мая 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Реал Сосьедад»

    Команда из Сан-Себастьяна продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Пока что делает это успешно. В настоящий момент клуб занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

    В активе «бело-голубых» сейчас 65 пунктов. Выше они не поднимутся, но главной задачей остается сохранить четвертую позицию, поскольку «Вильярреал» отстает на пять пунктов.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Альмерия

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  • 1.434.607.20Бонус$9500
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    «Реал Сосьедад» уже давно вылетел из Кубка Испании, уступив «Барселоне», а также смог дойти до 1/8 финала Лиги Европы. Там подопечные Иманоля Альгуасиля проиграли римской «Роме».

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    Коллектив не знает поражений шесть последних поединков кряду при четырех победах, поэтому будет явным фаворитом игры.

    «Альмерия»

    Команда сражается за сохранение прописки в элите. На данный момент «Альмерия» занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры.

    Вот только оборона команды частенько дает сбои. В 35 матчах пропущено уже 61 мяч в свои ворота, да и отрыв от опасной зоны составляет лишь четыре очка.

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    • Минувший тур принес клубу успех. На своем поле андалузцы сумели разгромить «Мальорку» с результатом 3:0.

    В последних шести поединках коллектив чередовал поражения с победами, и если эта тенденция продолжится, то теперь гостей ожидает неудача.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Альмерии» оценивается в 6,69, ничья — в 4,59.

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    В трех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,91.

    Еще один вариант ставки — «Реал Сосьедад» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,00, ведь хозяева выиграли три из четырех предыдущих матчей, тогда как в двух последних из них было забито больше 2,5 голов.

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    «Реал Сосьедад» — «Альмерия»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. Оформит ли «Сосьедад» путевку в Лигу чемпионов?
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