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    «Маккаби» Нетания начинает и выигрывает

    «Маккаби» Нетания — «Бейтар» Трамп. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Израиля, 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Нетания — «Бейтар» Трамп
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    «Маккаби» Нетания
    «Маккаби» Нетания сыграет на своем поле с «Бейтаром» Трамп в рамках финала Кубка Израиля. Матч пройдет 23 мая, начало — в 20:30 мск. «Маккаби» Нетания — «Бейтар» Трамп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маккаби» Нетания

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Чемпионат «Маккаби» Нетания завершила на 5 месте.

    Вот только оборона команды действует крайне неудачно. В 36 матчах израильского чемпионата она дала сбой 58 раз.

    В своем предыдущем поединке команде вновь не удалось добыть положительный результат. На выезде «Маккаби» Нетания уступила «Хапоэлю» Беэр-Шева (2:0).

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    «Маккаби» Нетания проиграла два своих последних матча. Причем в поединке с одноклубниками их Хайфы команда полностью провалилась (1:5).

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут действовать первым номером. Шансы на трофей у команды вполне приличные.

    «Бейтар» Трамп

    «Бейтар» Трамп нынешний сезон пока не может записать себе в актив. Чемпионат команда завершила на скромной 8 позиции.

    «Бейтар» Трамп неплохо атакует: 52 мяча в 33 поединках. А вот пропустила команда довольно много — 58 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда уступила. «Бейтар» Трамп на выезде проиграл «Кирьят-Шмоне» (3:2).

    «Бейтар» Трамп проиграл в двух своих последних поединках. Да и вообще, игра команды отнюдь не блещет стабильностью.

    Гости уж точно не будут отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот соперника «Бейтар» вполне способен создать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Маккаби» Нетания предлагают — 1.53.

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    На викторию «Бейтара» Трамп дают — 5.25, ничья оценена — в 3.75.

    «Маккаби» Нетания выглядит явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Маккаби» Нетания в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.

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    «Маккаби» Нетания — «Бейтар» Трамп: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. «Маккаби» Нетания начинает и выигрывает
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