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    «Крузейро» обыграет «Куябу» с разгромным счетом?

    «Крузейро» — «Куяба». Ставка (к. 1.91) и прогноз на чемпионат Бразилии 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Куяба»
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    «Крузейро» забил 11 мячей в шести матчах чемпионата Бразилии
    «Крузейро» сыграет на своем поле против «Куябы» в рамках седьмого тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 02:00 мск. «Крузейро» — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 23 Мая 2023 года
    Крузейро
  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 02:00 Куяба Куяба
  • Бразилия. Серия А
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    «Крузейро»

    «Крузейро» занимает пятое место в турнирной таблице бразильской Серии А посл шести сыгранных матчей, в котрых набрал 12 очков.

    В прошлом туре клуб из Белу-Оризонти одержал крупную гостевую победу над «Америкой Минейро» (4:0).

    Кроме того, в начале месяца «Крузейро» выиграл у «Сантоса» (2:1).

    Но между этими матчами было домашнее поражение от «Флуминенсе» (0:2).

    Стоит также обратить внимание на то, что «Крузейро» забил 11 мячей в шести матчах чемпионата. И это довольно неплохой показатель для не самого результативного турнира.

    «Крузейро» ни разу не забил только в одном матче, в остальных же он обязательно распечатывал чужие ворота.

    «Куяба»

    «Куяба» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в шести матчах лишь четыре очка.

    Уже сейчас понятно, что это одна из тех команд, которая будет бороться за выживание.

    В предыдущем матче «Куяба» проиграла на выезде «Флуминенсе». А перед этим было домашнее поражение от «Атлетико Минерой». Общий счет — 0:6.

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    Правда, стоит отметить, что у «Куябы» уже был один удачный выездной матч. В начале месяца команда Антонио Оливейры выиграла на поле «Америки Минейро», своего соседа по таблице.

    Прогноз и ставка

    На «Крузейро» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Куябы» — за 6.55.

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    Скорее всего, хозяева наберут три очка в этой игре. Соперник все-таки выглядит значительно хуже на данном этапе. И вполне вероятно, что фаворит выиграет с разницей более чем в один гол.

    Ставка — победа «Крузейро» с форой (-1,0) за 1.91.

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    «Крузейро» — «Куяба»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. «Крузейро» обыграет «Куябу» с разгромным счетом?
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