«Крузейро» сыграет на своем поле против «Куябы» в рамках седьмого тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 02:00 мск. «Крузейро» — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крузейро»

«Крузейро» занимает пятое место в турнирной таблице бразильской Серии А посл шести сыгранных матчей, в котрых набрал 12 очков.

В прошлом туре клуб из Белу-Оризонти одержал крупную гостевую победу над «Америкой Минейро» (4:0).

Кроме того, в начале месяца «Крузейро» выиграл у «Сантоса» (2:1).

Но между этими матчами было домашнее поражение от «Флуминенсе» (0:2).

Стоит также обратить внимание на то, что «Крузейро» забил 11 мячей в шести матчах чемпионата. И это довольно неплохой показатель для не самого результативного турнира.

«Крузейро» ни разу не забил только в одном матче, в остальных же он обязательно распечатывал чужие ворота.

«Куяба»

«Куяба» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в шести матчах лишь четыре очка.

Уже сейчас понятно, что это одна из тех команд, которая будет бороться за выживание.

В предыдущем матче «Куяба» проиграла на выезде «Флуминенсе». А перед этим было домашнее поражение от «Атлетико Минерой». Общий счет — 0:6.

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Правда, стоит отметить, что у «Куябы» уже был один удачный выездной матч. В начале месяца команда Антонио Оливейры выиграла на поле «Америки Минейро», своего соседа по таблице.

Прогноз и ставка

На «Крузейро» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Куябы» — за 6.55.

Скорее всего, хозяева наберут три очка в этой игре. Соперник все-таки выглядит значительно хуже на данном этапе. И вполне вероятно, что фаворит выиграет с разницей более чем в один гол.

Ставка — победа «Крузейро» с форой (-1,0) за 1.91.