«Крузейро»
«Крузейро» занимает пятое место в турнирной таблице бразильской Серии А посл шести сыгранных матчей, в котрых набрал 12 очков.
В прошлом туре клуб из Белу-Оризонти одержал крупную гостевую победу над «Америкой Минейро» (4:0).
Кроме того, в начале месяца «Крузейро» выиграл у «Сантоса» (2:1).
Но между этими матчами было домашнее поражение от «Флуминенсе» (0:2).
Стоит также обратить внимание на то, что «Крузейро» забил 11 мячей в шести матчах чемпионата. И это довольно неплохой показатель для не самого результативного турнира.
«Крузейро» ни разу не забил только в одном матче, в остальных же он обязательно распечатывал чужие ворота.
«Куяба»
«Куяба» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в шести матчах лишь четыре очка.
Уже сейчас понятно, что это одна из тех команд, которая будет бороться за выживание.
В предыдущем матче «Куяба» проиграла на выезде «Флуминенсе». А перед этим было домашнее поражение от «Атлетико Минерой». Общий счет — 0:6.
Правда, стоит отметить, что у «Куябы» уже был один удачный выездной матч. В начале месяца команда Антонио Оливейры выиграла на поле «Америки Минейро», своего соседа по таблице.
Прогноз и ставка
На «Крузейро» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Куябы» — за 6.55.
Скорее всего, хозяева наберут три очка в этой игре. Соперник все-таки выглядит значительно хуже на данном этапе. И вполне вероятно, что фаворит выиграет с разницей более чем в один гол.
Ставка — победа «Крузейро» с форой (-1,0) за 1.91.