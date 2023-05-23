«Чэнду» сыграет на своем поле с «Шанхаем» в рамках 9-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 23 мая, начало — в 14:35 мск. «Чэнду» — «Шанхай Шэньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чэнду»

Команда находится в тройке лидеров чемпионата Китая. За 8 матчей в нынешнем сезоне «Чэнду» набрал 14 очков. Команда отстает от 1-й строчки в лиге на 6 баллов.

«Чэнду» здорово стартовал. Команда делит первую строчку в лиге по забитым голам — 15 мячей за 8 встреч. При этом, «Чэнду» дает играть сопернику, пропустив 11 голов.

Команда еще не проигрывала в нынешнем сезоне. «Чэнду» выиграл 3 матча и 5 раз сыграл вничью. В последних трех матчах у команды получились 3 результативных ничейных результата — «Шаньдун» (2:2), «Чанчунь» (2:2) и «Ухань» (3:3).

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В последних домашних матчах команда также играла вничью. Стоит отметить, что у «Чэнду» есть несколько игроков, которые стабильно дают результат.

За 8 матчей сезона полузащитник команды Ким Мин-Ву забил 4 гола, занимая 4-е место в списке бомбардиров лиги. Другой полузащитник Ромуло за этот же период забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

«Шаньхай Шэньхуа»

Команда занимает 2-е место в китайской Суперлиге с 18-ю очками в активе. «Шаньхай» опережает предстоящего соперника «Чэнду» на 4 балла, а от первого места команду отделяет лишь 2 очка.

Сейчас у команды самая надежная оборона в лиге. «Шаньхай» пропустил только 4 гола за 8 встреч при 10-и забитых.

В 8-и матчах на старте сезона «Шаньхай» выиграл 5 встреч и трижды сыграл вничью. В последних трех матчах команда дважды сыграла вничью с «Бэйцзинем» (1:1) и «Уханем» (1:1), а также выиграл «Шеньчжэнь» (3:1).

Стоит отметить, что во всех матчах «Шаньхай» не пропускал больше одного гола. В последних 3-х встречах у команды есть нападающий, который дает результат. Сефас Малеле забил 2 гола и сделал одну голевую передачу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Чэнду» предлагают — 2.07.

На викторию «Шанхая» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.55.

«Шанхай» выглядит очень мощно в последнее время. Можно предположить, что команда также не пропустит много голов.

Наш прогноз — Фора «Шанхая» 0 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Чэнду» 1.5 меньше за 1.71.