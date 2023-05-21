«Вест Хэм» примет «Лидс» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча назначена на 21 мая и начнется в 15:30 мск. «Вест Хэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» проводят довольно противоречивый сезон. Команда боролась за выживание, которая завершилась успехом, хотя отрыв от нее составляет лишь шесть очков.

В английской Премьер-лиге лондонцы уверенно идут на 15 месте. В 36-м туре чемпионата команда потерпела поражение в матче с «Брентфордом» (0:2).

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При этом на текущей неделе «Вест Хэм» пробился в финал Лиги конференций, где сыграет с «Фиорентиной». Это всего лишь третий финал еврокубков для клуба, который в 1965 году выиграл Кубок кубков.

Все прогнозы на АПЛ

В четырех последних поединках коллектив одержал три победы при одном поражении, поэтому демонстрирует хорошую форму.

«Лидс»

Дебют Сэма Эллардайса выдался неудачным. Его команда потерпела очередное поражение в АПЛ, уступив на выезде «Манчестер Сити» (1:2). Хотя борьба велась до последнего и «павлины» даже заставили «горожан» немного понервничать.

В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает уже 18-е место в зоне вылета, имея 31 балл. Шансы есть — отставание от «Эвертона» (17-е место) составляет всего один пункт.

В прошлом туре йоркширцы набрали единственный балл за месяц, когда они сумели отобрать очки у третьей на сегодня команды АПЛ «Ньюкасла» (2:2).

В последних семи поединках коллектив не знает побед при пяти поражениях и двух ничьих, поэтому гостям будет сложно выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,47. Успех «Лидса» оценивается в 2,79, ничья — в 3,60.

В трех из четырех последних матчей хозяев поля было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,21, ведь в четырех из пяти последних поединков хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.