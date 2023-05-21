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    Позволит ли «Вест Хэм» выбраться из зоны вылета «Лидсу»?

    «Вест Хэм» — «Лидс». Ставки (к. 2.05) и прогноз на футбол, АПЛ, 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Лидс»
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    «Лидс» занимает 18-е место
    «Вест Хэм» примет «Лидс» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча назначена на 21 мая и начнется в 15:30 мск. «Вест Хэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Мая 2023 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 15:30 Лидс Лидс
  • Лидс
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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» проводят довольно противоречивый сезон. Команда боролась за выживание, которая завершилась успехом, хотя отрыв от нее составляет лишь шесть очков.

    В английской Премьер-лиге лондонцы уверенно идут на 15 месте. В 36-м туре чемпионата команда потерпела поражение в матче с «Брентфордом» (0:2).

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Лидс

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  • 2.453.552.75Бонус$9500
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    При этом на текущей неделе «Вест Хэм» пробился в финал Лиги конференций, где сыграет с «Фиорентиной». Это всего лишь третий финал еврокубков для клуба, который в 1965 году выиграл Кубок кубков.

    Все прогнозы на АПЛ

    В четырех последних поединках коллектив одержал три победы при одном поражении, поэтому демонстрирует хорошую форму.

    «Лидс»

    Дебют Сэма Эллардайса выдался неудачным. Его команда потерпела очередное поражение в АПЛ, уступив на выезде «Манчестер Сити» (1:2). Хотя борьба велась до последнего и «павлины» даже заставили «горожан» немного понервничать.

    В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает уже 18-е место в зоне вылета, имея 31 балл. Шансы есть — отставание от «Эвертона» (17-е место) составляет всего один пункт.

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    • В прошлом туре йоркширцы набрали единственный балл за месяц, когда они сумели отобрать очки у третьей на сегодня команды АПЛ «Ньюкасла» (2:2).

    В последних семи поединках коллектив не знает побед при пяти поражениях и двух ничьих, поэтому гостям будет сложно выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,47. Успех «Лидса» оценивается в 2,79, ничья — в 3,60.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев поля было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,21, ведь в четырех из пяти последних поединков хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Вест Хэм» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Вест Хэм» выбраться из зоны вылета «Лидсу»?
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