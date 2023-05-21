«Вест Хэм»
«Молотобойцы» проводят довольно противоречивый сезон. Команда боролась за выживание, которая завершилась успехом, хотя отрыв от нее составляет лишь шесть очков.
В английской Премьер-лиге лондонцы уверенно идут на 15 месте. В 36-м туре чемпионата команда потерпела поражение в матче с «Брентфордом» (0:2).
Коэффициенты матча Вест Хэм — Лидс
При этом на текущей неделе «Вест Хэм» пробился в финал Лиги конференций, где сыграет с «Фиорентиной». Это всего лишь третий финал еврокубков для клуба, который в 1965 году выиграл Кубок кубков.
В четырех последних поединках коллектив одержал три победы при одном поражении, поэтому демонстрирует хорошую форму.
«Лидс»
Дебют Сэма Эллардайса выдался неудачным. Его команда потерпела очередное поражение в АПЛ, уступив на выезде «Манчестер Сити» (1:2). Хотя борьба велась до последнего и «павлины» даже заставили «горожан» немного понервничать.
В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает уже 18-е место в зоне вылета, имея 31 балл. Шансы есть — отставание от «Эвертона» (17-е место) составляет всего один пункт.
В прошлом туре йоркширцы набрали единственный балл за месяц, когда они сумели отобрать очки у третьей на сегодня команды АПЛ «Ньюкасла» (2:2).
В последних семи поединках коллектив не знает побед при пяти поражениях и двух ничьих, поэтому гостям будет сложно выиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,47. Успех «Лидса» оценивается в 2,79, ничья — в 3,60.
В трех из четырех последних матчей хозяев поля было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,21, ведь в четырех из пяти последних поединков хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.