«Удинезе» примет «Лацио» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча назначена на 21 мая 21:45 мск. «Удинезе» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

В преддверии этого поединка «Удинезе» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 46 очков в 35 матчах сезона. У нее 13 ничьих, 10 побед и 11 поражений.

«Зебры» уже не попадут в еврокубки, отставание до зоны которых 13 очков, и не вылетят, опережая зону вылета на 16 баллов, поэтому им уже не за что бороться.

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В прошлом туре коллектив потерпел поражение от новоявленного финалиста Лиги конференций «Фиорентины» (0:2).

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В последних четырех поединках фриульцы одержали только одну победу при двух поражениях и одной ничьей, что лишь отображает их проблемы с мотивацией.

«Лацио»

«Лацио» с 65 зачетными пунктами расположился на 4-й позиции в зоне Лиги чемпионов. До третьей строчки — один балл, а вот от пятой оторвался на четыре балла.

В минувшем туре римский коллектив неожиданно не сумел переиграть дома «Лечче», сыграв вничью (2:2). При этом к 90+4-й минуте он проигрывал в счете.

В пяти последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «бьянкочелести» потерпели три поражения при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о том, что форма гостей оставляет желать лучшего, поэтому у соперника есть определенный шанс на очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,05. Успех «Удинезе» оценивается в 3,66, ничья — в 3,57.

Хозяева потерпели два поражения в четырех последних матчах, и, в отличие от соперника, уже не имеют турнирной мотивации.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 2,05.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,84, ведь в четырех последних поединках хозяев забивали меньше 2,5 голов.