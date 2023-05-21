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    Ухудшатся ли шансы «Лацио» в зоне Лиги чемпионов?

    «Удинезе» — «Лацио». Ставки (к. 2.05) и прогноз на Серию А 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Лацио»
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    «Лацио» занимает 4-е место
    «Удинезе» примет «Лацио» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча назначена на 21 мая 21:45 мск. «Удинезе» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Мая 2023 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 21:45 Лацио Лацио
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    «Удинезе»

    В преддверии этого поединка «Удинезе» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 46 очков в 35 матчах сезона. У нее 13 ничьих, 10 побед и 11 поражений.

    «Зебры» уже не попадут в еврокубки, отставание до зоны которых 13 очков, и не вылетят, опережая зону вылета на 16 баллов, поэтому им уже не за что бороться.

    Коэффициенты матча Удинезе — Лацио

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    В прошлом туре коллектив потерпел поражение от новоявленного финалиста Лиги конференций «Фиорентины» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В последних четырех поединках фриульцы одержали только одну победу при двух поражениях и одной ничьей, что лишь отображает их проблемы с мотивацией.

    «Лацио»

    «Лацио» с 65 зачетными пунктами расположился на 4-й позиции в зоне Лиги чемпионов. До третьей строчки — один балл, а вот от пятой оторвался на четыре балла.

    В минувшем туре римский коллектив неожиданно не сумел переиграть дома «Лечче», сыграв вничью (2:2). При этом к 90+4-й минуте он проигрывал в счете.

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    • В пяти последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «бьянкочелести» потерпели три поражения при одной победе и одной ничьей.

    Это говорит о том, что форма гостей оставляет желать лучшего, поэтому у соперника есть определенный шанс на очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,05. Успех «Удинезе» оценивается в 3,66, ничья — в 3,57.

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    Хозяева потерпели два поражения в четырех последних матчах, и, в отличие от соперника, уже не имеют турнирной мотивации.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 2,05.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,84, ведь в четырех последних поединках хозяев забивали меньше 2,5 голов.

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    «Удинезе» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. Ухудшатся ли шансы «Лацио» в зоне Лиги чемпионов?
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