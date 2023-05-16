Серия А. «Интер» метит на место вице-чемпиона

До окончания сезона в Серии А осталось три тура. Чемпион «Наполи» позволил себе допустить осечку, а вот «Интер» продолжает выдавать победную серию, которая уже состоит из пяти матчей.

Изменения в турнирной таблице

На третье место чемпионата Италии поднялся «Интер», «нерадзурри» обошли в чемпионате «Лацио», который в итоге опустился на четвёртую строчку. Поменялись местами «Рома» (6 место) и «Аталанта» (7 место).

Календарь и таблица Серии А

На две ступеньки вверх по таблице поднялись «Монца» (9 место) и «Торино» (10 место). На три позиции вниз скатился «Удинезе» (12 место) и на одну строчку опустилась «Болонья» (11 место). Зону вылета покинула «Специя» (17 место), обойдя в Серии А «Верону» (18 место).

Поражение чемпиона и зона еврокубков

«Наполи» уже может расслабиться, что команда и сделала в 35-м туре итальянского чемпионата. На выезде неаполитанцы проиграли «Монце» (0:2). В графе «очки» у команды так и осталось 83 набранных балла. В оставшихся матчах чемпион Италии сыграет с «Интером», «Болоньей» и «Сампдорией».

«Монца» — «Наполи» globallookpress.com

Второе место в Серии А занимает «Ювентус». «Старая синьора» в рамкх минувшего игрового дня добилась уверенной победы над «Кремонезе» (2:0).

В составе команды-победительницы результативностью отметились Николо Фаджоли и Глейсон Бремер. Оба мяча были забиты во второй половине встречи. После этой победы туринцы заработали 69 очков.

На три балла меньше у «Интера», миланский клуб идёт на третьей строчке. В прошлом туре «нерадзурри» переиграли «Сассуоло» (4:2). Дубль в этом матче оформил Ромелу Лукаку, а также по голу отметились Лаутаро Мартинес и Руан Трессольди (автогол).

На четвёртом месте расположился «Лацио», у команды 65 набранных очков. Римский клуб едва избежал поражения в матче с «Лечче» (2:2). Спасительный гол на 94-й минуте встречи забил Сергей Милинкович-Савич.

Лаутаро Мартинес, нападающий «Интера» globallookpress.com

Дальше идёт зона Лига Европы — это пятое место. В топ-5 Серии А входит «Милан». «Россонери» потерпели фиаско в противостоянии с командой «Специя» (0:2). А «Рома», которая идет следом в таблице, разошлась миром с «Болоньей» (0:0). У «Милана» — 61 очко в копилке, у «Ромы» — 59 набранных баллов.

Зона вылета

«Сампдория» уже покинула Серию А досрочно, осталось лишь провести три матча в элите итальянского футбола.

«Специя» после победы над «Миланом» набрала 30 очков и смогла покинуть зону вылета, поднявшись на 17 место.

Столько же баллов у «Вероны», которая опустилась на 18-е место в таблице, так как в 35-м туре проиграла «Торино» (0:1). Строчкой ниже расположился «Кремонезе», у которого 24 пункта в активе.

Тур № 36

«Наполи» — «Интер» — центральная битва 36-го тура итальянской Серии А. Битва чемпиона и претендента на звание вице-чемпиона состоится в воскресенье, 21 мая.

«Ювентус» попытается сохранить место в топ-2. Для этого нужно в гостях обыграть «Эмполи». Битва этих команд запланирована на понедельник, 22 мая.

Все прогнозы на Серию А

Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 19 по 22 мая.