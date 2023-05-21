«Наполи» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 мая, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Команда досрочно стала чемпионом Италии сезона 2022/2023 года. «Наполи» набрал 83 очка за 35 встреч в нынешнем сезоне, опережая ближайшего преследователя на 15 баллов.

Команда превосходно проводит нынешний сезон, проиграв только 4 встречи из 35-и. В тому же, «Наполи» забил больше всех (70 голов) и пропустил меньше остальных в лиге (25).

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За последние 7 матчей команды в Серии А «Наполи» проиграл только «Монце» (0:2) в последнем туре, 3 раза победила и столько же раз сыграла вничью.

Все прогнозы на Серию А

Команда проиграла только 2 матча из 17-и на своем поле, а в последних 5-и домашних встречах уступила однажды. За этот период команда пропустила только 14 голов.

У «Наполи» есть яркий игрок, который стабильно дает результат. Нападающий Виктор Осимхен возглавляет список бомбардиров лиги с 23 голами в сезоне. В последних 3-х встречах форвард отличился двумя голами.

«Интер»

Команда входит в тройку лидеров в Серии А. За три тура до конца чемпионата «Интер» ведет борьбу с «Ювентусом» за 2-ю строчку по итогам сезона. Миланская команда отстает от туринской на 3 балла.

Команда проводит отличный сезон за счет высокой результативности. «Интер» забил 66 голов за 35 встреч — это 2-й результат в лиге после «Наполи».

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 8 матчей. В последнем матче команда обыграла «Милан» (1:0) и вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Манчестер Сити».

За эти 8 матчей «Интер» пропустил только 3 мяча при 22-х забитых. К тому же, миланская команда выиграла три последних гостевых матча.

У команды также есть яркий лидер, способный решить исход матча. Нападающий Лаутаро Мартинес занимает 2-е место в списке бомбардиров лиги, забив 20 голов в сезоне (на 3 меньше, чем у Осимхена). В последних двух встречах Мартинес отметился двумя голами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают — 2.55.

На викторию «Наполи» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.35.

«Наполи» уже выиграл чемпионат Италии, а «Интер» продолжает борьбу за 2-ю строчку. Можно предположить, что обе команды будут настроены на победу, но сыграют вничью.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.35. Еще вариант для ставки — Фора «Интера» 0 в 1 тайме за 1.84.