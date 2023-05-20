20 мая в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле сыграет против воронежского «Факела». Начало — в 14:00 по мск. «Локомотив» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками расположился на десятой позиции, отставая на три балла от восьмой строчки.

У столичной команды десять викторий в 27 проведенных поединках, шесть ничейных результатов и 11 проигрышей. Разница мячей составляет 46:43.

Коэффициенты матча Локомотив — Факел 1X2Новым игрокам 1.783.854.40Бонус$9500

Напомним, что на зимний перерыв «железнодорожники» уходили в красной зоне, но весеннюю часть первенства проводят очень даже успешно, после подписания Артема Дзюбы.

Так после возобновления первенства «зелено-красные» выиграли семь встреч из десяти при одном фиаско и двух мировых. Одна из ничьих пришлась как раз на прошлый тур в гостевой игре с «Крыльями Советов» 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

В родных стенах московский коллектив во второй половине первенства провел четыре поединка, выиграв три из них при одном проигрыше, которое было от «Зенита» 1:2.

«Факел»

«Факел» с 27 зачетными пунктами находится на 12 строке в турнирной таблице РПЛ. Прямой вылет команде не грозит, а вот зону стыковых игр она опережает всего на балл.

Воронежский коллектив смог в текущем чемпионате добиться пяти викторий, десять встреч он еще проиграл и 12 раз делил очки со своими оппонентами, разница мячей — 34:45.

После зимнего перерыва «огоньки» провели десять встреч, в которых выиграли четыре раза при четырех проигрышах и двух мировых. К данной же игре они подходят с серией из трех побед. В минувшем туре был дома повержен «Пари НН» 1:0.

На выезде «Факел» выиграл две свои последние встречи. Перед этим же коллектив проиграл вне родных стен четыре поединка подряд.

В первом круге «Факел» на своем поле одолел «Локомотив» со счетом 2:0, а при подготовке к этому чемпионату в спарринге победили «железнодорожники» — 4:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.82.

На викторию «Факела» дают — 4.52, ничья оценена — в 4.06.

Так как «Локо» в этом поединке может сыграть без ряда лидеров, то прогнозируем, что «Факел» сможет устоять в этом поединке и привезет хотя бы балл из Москвы.

Также можно будет еще поставить на очень результативный исход с обоюдно забитыми мячами.