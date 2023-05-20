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    Привезет ли «Факел» очки из Москвы?

    «Локомотив» — «Факел». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат России, 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Факел»
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    «Факел»
    20 мая в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле сыграет против воронежского «Факела». Начало — в 14:00 по мск. «Локомотив» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Мая 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 14:00 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
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    «Локомотив»

    «Локомотив» в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками расположился на десятой позиции, отставая на три балла от восьмой строчки.

    У столичной команды десять викторий в 27 проведенных поединках, шесть ничейных результатов и 11 проигрышей. Разница мячей составляет 46:43.

    Коэффициенты матча Локомотив — Факел

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    Напомним, что на зимний перерыв «железнодорожники» уходили в красной зоне, но весеннюю часть первенства проводят очень даже успешно, после подписания Артема Дзюбы.

    Так после возобновления первенства «зелено-красные» выиграли семь встреч из десяти при одном фиаско и двух мировых. Одна из ничьих пришлась как раз на прошлый тур в гостевой игре с «Крыльями Советов» 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    В родных стенах московский коллектив во второй половине первенства провел четыре поединка, выиграв три из них при одном проигрыше, которое было от «Зенита» 1:2.

    «Факел»

    «Факел» с 27 зачетными пунктами находится на 12 строке в турнирной таблице РПЛ. Прямой вылет команде не грозит, а вот зону стыковых игр она опережает всего на балл.

    Воронежский коллектив смог в текущем чемпионате добиться пяти викторий, десять встреч он еще проиграл и 12 раз делил очки со своими оппонентами, разница мячей — 34:45.

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    • После зимнего перерыва «огоньки» провели десять встреч, в которых выиграли четыре раза при четырех проигрышах и двух мировых. К данной же игре они подходят с серией из трех побед. В минувшем туре был дома повержен «Пари НН» 1:0.

    На выезде «Факел» выиграл две свои последние встречи. Перед этим же коллектив проиграл вне родных стен четыре поединка подряд.

    В первом круге «Факел» на своем поле одолел «Локомотив» со счетом 2:0, а при подготовке к этому чемпионату в спарринге победили «железнодорожники» — 4:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Факела» дают — 4.52, ничья оценена — в 4.06.

    Так как «Локо» в этом поединке может сыграть без ряда лидеров, то прогнозируем, что «Факел» сможет устоять в этом поединке и привезет хотя бы балл из Москвы.

    Также можно будет еще поставить на очень результативный исход с обоюдно забитыми мячами.

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    «Локомотив» — «Факел»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Привезет ли «Факел» очки из Москвы?
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