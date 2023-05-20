«Зенит» сыграет с гостях у «Оренбурга» в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча состоится 20 мая в 16:30 мск. «Оренбург» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Горожане» проиграли два матча подряд в турнире, но несмотря на это идут относительно близко к 5-й строчке. Сейчас у команды 39 очков и 8-е место в таблице.

«Оренбург» потерпел поражения в матчах с ЦСКА (1:2) и «Уралом» (1:2). Всего команда набрала уже 12 поражений в этом сезоне при 12 победах.

Коэффициенты матча Оренбург — Зенит 1X2Новым игрокам 4.004.201.77Бонус$9500

Последнюю победу хозяева добыли 30 апреля, когда на своем поле минимально выиграли у «Нижнего Новгорода». Она была добыта после удачного выступления в Воронеже с «Факелом» (3:1).

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«Оренбург» — третья домашняя команда лиги с 29 баллами в 13 турах. Лучше только ЦСКА и «Зенит».

«Зенит»

Сезон для гостей фактически закончен. Они оформили чемпионство, груз ответственности не давит, но вряд ли это приведет к тому, что питерцы начнут терять очки в каждой встрече.

Ничего подобного. «Зенит» одержал 3 победы в последних четырех матчах турнира. очки команда Семака потеряла только в прошлом туре, сыграв вничью с «Краснодаром» (2:2), где ей пришлось отыгрываться в самой концовке.

Ранее «Зенит» победил «Спартак» (3:2), обыграл «Динамо» (3:1) и разгромил «Крылья Советов» (5:1). Всего у гостей 20 побед, 5 ничьих и 2 поражения.

В нынешнем сезоне «Зенит» провел на выезде 13 поединков и пропустил только 6 голов. Он набрал 7 пунктов в трех последних выездах.

Прогноз и ставки

Ставки на основные исходы принимаются с котировками: 4.20 на победу «Оренбурга», 4.20 на ничью и 1.77 на победу «Зенита».

«Оренбург» пободается с «Зенитом» на своем поле, так как чувствует себя очень уверенно в родных стенах. Тем не менее никто не забыл 0:8 в первом круге. «Зенит» — это очень страшная команда для «горожан».

Гости выиграют поединок, но, возможно, пропустят. Поэтому ставка — «Зенит» победит и обе забьют за 2.75.

Ну и соответственно тотал встречи будет выше 3.5. По-другому «Зенит» сейчас не играет. Ставка принимается с коэффициентом 2.07.