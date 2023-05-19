«Сассуоло»
Команда проводит привычный, как для середняка Серии А, сезон. Нынешнее 13-е место является в этом смысле показательным.
Вот только оборона «Сассуоло» частенько ошибается. В 35 матчах пропущено уже 54 мяча в свои ворота.
Коэффициенты матча Сассуоло — Монца
В минувшем туре клуб потерпел крупное поражение на выезде от новоиспеченного финалиста Лиги чемпионов — «Интера» (2:4).
В трех последних поединках коллектив не знает побед при двух поражениях и одной ничьей, поэтому находится в плохой форме.
«Монца»
«Монца» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрала 49 очков. В прошлом туре ей удалось победить новоявленного чемпиона «Наполи».
Команда уже давно выполнила главную задачу и теперь может спокойно завершать свой первый сезон в элитном дивизионе.
Но судя по весенним результатам, клуб Сильвио Берлускони не планирует расслабляться и сбавлять обороты.
Беспроигрышная серия «Монцы» составляет семь матчей (четыре победы и столько же ничьих). Более того, в 11 предыдущих турах у нее лишь одно поражение.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 2,17. Успех «Монцы» оценивается в 3,26, ничья — в 3,66.
Хозяева потерпели три поражения в пяти последних матчах, тогда как гости выиграли три из пяти последних поединков.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Монца» выиграет за 3,26.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,04, ведь в четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.