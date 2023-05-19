«Сассуоло» примет «Монцу» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча назначена на 19 мая 21:45 мск. «Сассуоло» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

Команда проводит привычный, как для середняка Серии А, сезон. Нынешнее 13-е место является в этом смысле показательным.

Вот только оборона «Сассуоло» частенько ошибается. В 35 матчах пропущено уже 54 мяча в свои ворота.

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В минувшем туре клуб потерпел крупное поражение на выезде от новоиспеченного финалиста Лиги чемпионов — «Интера» (2:4).

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В трех последних поединках коллектив не знает побед при двух поражениях и одной ничьей, поэтому находится в плохой форме.

«Монца»

«Монца» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрала 49 очков. В прошлом туре ей удалось победить новоявленного чемпиона «Наполи».

Команда уже давно выполнила главную задачу и теперь может спокойно завершать свой первый сезон в элитном дивизионе.

Но судя по весенним результатам, клуб Сильвио Берлускони не планирует расслабляться и сбавлять обороты.

Беспроигрышная серия «Монцы» составляет семь матчей (четыре победы и столько же ничьих). Более того, в 11 предыдущих турах у нее лишь одно поражение.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 2,17. Успех «Монцы» оценивается в 3,26, ничья — в 3,66.

Хозяева потерпели три поражения в пяти последних матчах, тогда как гости выиграли три из пяти последних поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Монца» выиграет за 3,26.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,04, ведь в четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.