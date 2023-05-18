ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Милан»Легенда миланского дерби. Лаутаро Мартинес вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов Карло Анчелотти Карьера на кону. Будущее Карло Анчелотти зависит от матча с «Манчестер Сити» «Интер» — «Милан»«Интер» — «Милан» 1:0. Онлайн
  • 23:52
    • «Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Капенгаген» выиграет Кубок Дании?

    «Ольборг» — «Копенгаген». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Кубок Дании, 18 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Копенгаген Прогнозы на Ольборг
    Прогноз и ставки на «Ольборг» — «Копенгаген»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Копенгаген»
    18 мая в финале Кубка Дании «Ольборг» на нейтральном поле сыграет с «Копенгагеном». Начало встречи намечено на 18:00 по мск. «Ольборг» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Дания. Кубок 18 Мая 2023 года
    Ольборг
  • Ольборг
    •  Ольборг 18:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
    •

    «Ольборг»

    Команда не без труда добралась до финала Кубка Дании, где встретится с лидером чемпионата страны «Копенгагеном». В предстоящем матче мало кто верит в успех «Ольборга», но команда способна преподнести сюрпризы.

    В чемпионате Дании команда борется за выживание. За 3 тура до конца «Ольборг» занимает 10-е место в турнирной таблице из 12-и команд. «Ольборг» граничит с зоной вылета, имея такое же количество очков, сколько и у «Хорсенса» (11-е место).

    У «Ольборга» продолжается серия без поражений, которая длится уже 7 матчей подряд. За этот период команда выиграла 3 встречи и 4 раза сыграла вничью. В одном из последних матчей «Ольборг» разгромил «Силькеборг» (4:1) в полуфинале Кубка Дании.

    Все прогнозы на футбол

    В последних двух турах «Ольборг» сначала уничтожил своего прямого конкурента «Хорсенса» (4:0), а потом сыграл вничью с «Оденсей» (1:1), сравняв счет на 60-й минуте встречи.

    «Копенгаген»

    Команда является главный претендентом на победу в чемпионате Дании, занимая 1-е место с 52 очками в активе. В предстоящем матче «Копенгаген» встретится с «Ольборгом» в финале Кубка Дании.

    Команда прошла «Вайле» (2:0 и 0:0) в четвертьфинале Кубка Германии, а в полуфинальных матчах «Копенгаген» обыграл «Норшелланн» (3:2 и 3:5), веся на волоске от вылета.

  • Карьера на кону. Будущее Карло Анчелотти зависит от матча с «Манчестер Сити»
  • Тренер принес «Реалу» успех в Ла Лиге и Лиге чемпионов, но останется ли он в следующем сезоне?
  • Вчера

    • В чемпионате Дании «Копенгаген» является самой результативной командой — 54 гола за 29 встреч при 30-и пропущенных.

    В последних 5-и встречах «Копенгаген» выступает не очень стабильно — всего две победы при 3-х поражениях. В последнем туре команда обыграла «Бреннбю» (3:1), хотя вторые имели игровое преимущество.

    «Копенгаген» выиграл в последних 5-и очных встречах против «Ольборга», забив три гола в 3-х из 5-и поединков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Копенгаген», коэффициент на победу которого равен 1.65. Успех «Ольборга» оценивается в 5.40, ничья — в 3.85.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Ольборг» выглядит очень мощно в последнее время, но футболисты «Копенгагена» являются более мастеровитыми и опытными в финальных стадиях.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Копенгагена» и тотал 1.5 больше за 1.86.

    Еще один вариант ставки — «Копенгаген» выиграет 2-й тайм за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Чили — Доминиканская Республика
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кёпфер — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Маннарино — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Коккинакис — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Селехметьева — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Баэс — Бонадио
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казо — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тобол — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кайрат — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Педро Качин — Уго Дельен
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — Валмиера
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Башакшехир — Умраниеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ольборг» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на футбол. «Капенгаген» выиграет Кубок Дании?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры