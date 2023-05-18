18 мая в финале Кубка Дании «Ольборг» на нейтральном поле сыграет с «Копенгагеном». Начало встречи намечено на 18:00 по мск. «Ольборг» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ольборг»

Команда не без труда добралась до финала Кубка Дании, где встретится с лидером чемпионата страны «Копенгагеном». В предстоящем матче мало кто верит в успех «Ольборга», но команда способна преподнести сюрпризы.

В чемпионате Дании команда борется за выживание. За 3 тура до конца «Ольборг» занимает 10-е место в турнирной таблице из 12-и команд. «Ольборг» граничит с зоной вылета, имея такое же количество очков, сколько и у «Хорсенса» (11-е место).

У «Ольборга» продолжается серия без поражений, которая длится уже 7 матчей подряд. За этот период команда выиграла 3 встречи и 4 раза сыграла вничью. В одном из последних матчей «Ольборг» разгромил «Силькеборг» (4:1) в полуфинале Кубка Дании.

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В последних двух турах «Ольборг» сначала уничтожил своего прямого конкурента «Хорсенса» (4:0), а потом сыграл вничью с «Оденсей» (1:1), сравняв счет на 60-й минуте встречи.

«Копенгаген»

Команда является главный претендентом на победу в чемпионате Дании, занимая 1-е место с 52 очками в активе. В предстоящем матче «Копенгаген» встретится с «Ольборгом» в финале Кубка Дании.

Команда прошла «Вайле» (2:0 и 0:0) в четвертьфинале Кубка Германии, а в полуфинальных матчах «Копенгаген» обыграл «Норшелланн» (3:2 и 3:5), веся на волоске от вылета.

В чемпионате Дании «Копенгаген» является самой результативной командой — 54 гола за 29 встреч при 30-и пропущенных.

В последних 5-и встречах «Копенгаген» выступает не очень стабильно — всего две победы при 3-х поражениях. В последнем туре команда обыграла «Бреннбю» (3:1), хотя вторые имели игровое преимущество.

«Копенгаген» выиграл в последних 5-и очных встречах против «Ольборга», забив три гола в 3-х из 5-и поединков.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Копенгаген», коэффициент на победу которого равен 1.65. Успех «Ольборга» оценивается в 5.40, ничья — в 3.85.

«Ольборг» выглядит очень мощно в последнее время, но футболисты «Копенгагена» являются более мастеровитыми и опытными в финальных стадиях.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Копенгагена» и тотал 1.5 больше за 1.86.

Еще один вариант ставки — «Копенгаген» выиграет 2-й тайм за 1.96.