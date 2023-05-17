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    «Астана» — «Туран». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Кубок Казахстана, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Туран»
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    «Астана»
    17 мая в первом поединке 1/4 финала Кубка Казахстана «Астана на своем поле сыграет против Турана». Начало встречи намечено на 18:00 по мск. «Астана» — «Туран»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Астана»

    «Астана» является самым успешным казахским клубом. На счету у команды семь чемпионских титулов и три выигрыша в Кубке страны, правда, последний раз данный трофей она брала в 2016 году.

    В прошлом кубковом турнире «желто-синие» добрались до полуфинала, но там проиграли «Ордобасам». В этом же соревновании они уже преодолели один этап, одолев «Кайсар» 5:1 и 2:0.

    В недавно стартовавшем чемпионате страны столичный коллектив после десяти туров находится на второй строке, но лидеру уступает только по разнице мячей, причем сыграв на матч больше.

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    Вот уже как шесть матчей подряд «Астана» не знает горечи поражений. Этот удачный период команда начала с пяти выигрышей, а завершила мировым исходом.

    «Туран»

    «Туран», который еще недавно носил название «Арыс», никаких достижений в своей истории не имеет. А этот сезон команда проводит в первом дивизионе.

    И там клуб из Туркестана на текущий момент после шести туров расположился в середине турнирной таблицы, но от второй строки отстает всего лишь на два очка.

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    • Что касаемо этого Кубка страны, то там команда стартовала еще с групповой стадии и выиграла свой квартет, после чего преодолела и два этапа плей-офф. На прошлом она выбила «Каспий» из высшей лиги.

    Стоит отметить, что у «Турана» только два поражения за 11 проведенных встреч во всех турнирах.

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    Между собой эти клубы провели шесть очных матчей, пять из которых завершились вничью и раз выиграла «Астана». Причем во всех этих играх непременно забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Астаны» — 1.20, победа «Турана» — 12.00, ничья — 5.75.

    Прогнозируем, что и на этот раз команды отметятся забитыми мячами в воротах друг друга и продлят обоюдную результативную серию.

    А что касаемо победителя, то ждем здесь уверенного выигрыша «Астаны» и ставим на нее с форой -2,5.

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