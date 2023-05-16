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    Выйдет ли «Сандерленд» в финал плей-офф за выход в АПЛ?

    «Лутон Таун» — «Сандерленд». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Сандерленд»
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    «Сандерленд» выиграл первый матч
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в ответном матче полуфинала плей-офф английского Чемпионшипа. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Лутон Таун» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» со счетом 1:2 потерпел поражение в первом матче полуфинала плей-офф за выход в АПЛ на выезде. Он вышел в стыковые матчи благодаря 3-му месту в таблице.

    Клуб атакует не столь результативно. В 46 сыгранных матчах регулярного чемпионата команда настреляла лишь 57 мячей в ворота соперников.

    Это должно беспокоить болельщиков «Шляпников» в свете того, что им нужно отыгрываться после поражения в первом поединке.

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    Что еще тревожнее для фанатов коллектива — в трех последних матчах он не знает побед при двух ничьих, поэтому рискует не выйти в финал плей-офф.

    «Сандерленд»

    «Черные коты» выиграли у соперника первый матч на своем поле с результатом 2:1, поэтому в гостях могут позволить себе сыграть даже вничью.

    По итогам регулярного чемпионата команда заняла шестое место в таблице, запрыгнув в плей-офф в последнем туре благодаря лучшей разнице мячей, чем у седьмого «Блэкберна».

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    • «Сандерленд» имеет средние показатели надежности своих тылов, пропустив 55 мячей, что говорит о том, что ему будет сложно сохранить свои ворота на замке.

    Впрочем, коллектив не знает поражений 10 матчей кряду при трех победах в четырех последних из них, что говорит о прекрасной форме гостей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лутон Таун», коэффициент на победу которого равен 2,04. Успех «Сандерленда» оценивается в 3,58, ничья — в 3,43.

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    В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,05, ведь в четырех последних матчах «Сандерленда» было забито больше 2,5 голов.

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    «Лутон Таун» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Сандерленд» в финал плей-офф за выход в АПЛ?
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