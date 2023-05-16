«Лутон Таун»
«Лутон Таун» со счетом 1:2 потерпел поражение в первом матче полуфинала плей-офф за выход в АПЛ на выезде. Он вышел в стыковые матчи благодаря 3-му месту в таблице.
Клуб атакует не столь результативно. В 46 сыгранных матчах регулярного чемпионата команда настреляла лишь 57 мячей в ворота соперников.
Это должно беспокоить болельщиков «Шляпников» в свете того, что им нужно отыгрываться после поражения в первом поединке.
Что еще тревожнее для фанатов коллектива — в трех последних матчах он не знает побед при двух ничьих, поэтому рискует не выйти в финал плей-офф.
«Сандерленд»
«Черные коты» выиграли у соперника первый матч на своем поле с результатом 2:1, поэтому в гостях могут позволить себе сыграть даже вничью.
По итогам регулярного чемпионата команда заняла шестое место в таблице, запрыгнув в плей-офф в последнем туре благодаря лучшей разнице мячей, чем у седьмого «Блэкберна».
«Сандерленд» имеет средние показатели надежности своих тылов, пропустив 55 мячей, что говорит о том, что ему будет сложно сохранить свои ворота на замке.
Впрочем, коллектив не знает поражений 10 матчей кряду при трех победах в четырех последних из них, что говорит о прекрасной форме гостей.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лутон Таун», коэффициент на победу которого равен 2,04. Успех «Сандерленда» оценивается в 3,58, ничья — в 3,43.
В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,05, ведь в четырех последних матчах «Сандерленда» было забито больше 2,5 голов.