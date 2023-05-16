«Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Сандерлендом» в ответном матче полуфинала плей-офф английского Чемпионшипа. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Лутон Таун» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» со счетом 1:2 потерпел поражение в первом матче полуфинала плей-офф за выход в АПЛ на выезде. Он вышел в стыковые матчи благодаря 3-му месту в таблице.

Клуб атакует не столь результативно. В 46 сыгранных матчах регулярного чемпионата команда настреляла лишь 57 мячей в ворота соперников.

Это должно беспокоить болельщиков «Шляпников» в свете того, что им нужно отыгрываться после поражения в первом поединке.

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Что еще тревожнее для фанатов коллектива — в трех последних матчах он не знает побед при двух ничьих, поэтому рискует не выйти в финал плей-офф.

«Сандерленд»

«Черные коты» выиграли у соперника первый матч на своем поле с результатом 2:1, поэтому в гостях могут позволить себе сыграть даже вничью.

По итогам регулярного чемпионата команда заняла шестое место в таблице, запрыгнув в плей-офф в последнем туре благодаря лучшей разнице мячей, чем у седьмого «Блэкберна».

«Сандерленд» имеет средние показатели надежности своих тылов, пропустив 55 мячей, что говорит о том, что ему будет сложно сохранить свои ворота на замке.

Впрочем, коллектив не знает поражений 10 матчей кряду при трех победах в четырех последних из них, что говорит о прекрасной форме гостей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лутон Таун», коэффициент на победу которого равен 2,04. Успех «Сандерленда» оценивается в 3,58, ничья — в 3,43.

В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,05, ведь в четырех последних матчах «Сандерленда» было забито больше 2,5 голов.